水原希子的怒吼　「外表漂亮、內在差勁」這種人不是美女

外媒「Starmometer」日前公布全球百大最美女星票選結果，由韓星孫藝珍奪冠，未料迎來日星水原希子砲轟，直指這種以「外型」排名的比賽，根本是變相鼓勵民眾崇尚美貌、忽視個體的獨特性與差異性，她在IG上寫道：「真的是很失禮，這種競賽竟然在2020年仍舊存在，簡直就是個謎。」





水原希子認為，光是排名沒有事先經過當事者同意，就已經夠失禮了，更何況還要經過網友品頭論足，沒有任何一個明星應該被這樣對待，「擅自提名跟評斷，對當事者很失禮，也容易助長外貌主義，讓群眾理所當然地用『外表』去評斷一個人。況且，世界上根本就沒有什麼『最美』的人。」





她又寫道：「這個排行榜的存在，很容易擴大我們對於美麗的標準和刻板印象，要知道，所有美麗都是因人而異。如果一個人外表符合世俗的美感，但內在是一個差勁的人，我不認為這種人能夠被稱為是『美女』，心靈豐盛的人才有資格當美人」。





尊重個體差異、懂得欣賞各種美麗，很多名人都開始推行這樣的價值觀，舉凡歌手蔡依林高唱〈怪美的〉、知名主持人泰拉班克斯跳出來為過往在《超級名模生死鬥》節目中的扭曲審美觀道歉⋯⋯等等。





相信在眾多名人的努力之下，「美貌不需要被定義」等類似價值觀，將越來越被推向主流，大家也願意開始練習擁抱自己跟他人的不完美。





因此，筆者這篇文章反而更想探討的是：排行榜的出現，除了擴張「外貌主義」之外，還容易發生什麼事？





排名，意味著創造「比較」；比較，則容易衍生成「二元對立」。





無論台灣還是其他國家，我們都容易被二元思維影響，大家忙著擁護自己的論點，硬要分個對錯，以致模糊了原本的美意。像是：探討政治，最後變成「戰藍綠」；探討平權，最終變成「戰性別」。





就連貌似知識份子一大堆的學術圈、電影界，也會因為討論文學、哲學、藝術吵架，最終演變成「戰資歷」，誰有經驗、誰有資歷，誰說的就比較有理，實在是沒什麼意義。





他們往往忘記了，一件作品的存在價值，為的不就是激發後人們不同思考、讓大家更加感受到人性與世界的「未知」嗎？





西方智者代表蘇格拉底最有名的故事，不也是喜歡到處跟雅典各領域的名家辯論，最後告訴他們「其實我什麼都不知道」嗎？最大的智慧，不過就是發現了自己其實「很無知」呀！





既然大家都這麼無知，了解的東西不可能全面，誰又有資格定義貧富貴賤、美醜智愚呢？因此，比較是沒有必要的，二元對立更是不存在。





蘇格拉底的論點，恰巧與老子在《道德經》裡頭的說法相呼應：「天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，斯不善已。」如果天下都說這東西是美的，那麼不就產生了所謂「惡」嗎？如果天下都說這東西是「善」的，那不就代表創造出了「不善」嗎？





就連筆者經常掛在嘴巴上的善良，其實本質指的是「符合『天道』」，並不見得是講世俗定義的「善」，只是這太複雜了，可能要重新開一篇文章解釋，希望未來有緣分跟大家說明。





重新回到水原希子的怒吼，筆者認為她不只喚醒眾人懂得「欣賞不同差異」，更重要地是打破我們「愛比較」的迷思，畢竟要是扯到「比較」往往讓人陷入痛苦、執著辯論，反而無法好好感受觀念碰撞的美感，多可惜呀！



