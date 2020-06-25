子遭友人強抱！隋棠跟「他」說對不起　育兒觀10萬人狂推

女星隋棠為人母後時常分享育兒點滴，今（25日）凌晨她在臉書發文，透露近日帶兒女參加友人婚禮，一位女性友人強行環抱長子Max自拍，Max當下受到驚嚇，目睹過程的隋棠事後相當自責，寫下對此事的看法，貼文發布短短8小時多達10萬人按讚。
隋棠說，當天吃飯吃到一半，女友人跑來表示想跟Max拍照，對方先是問坐在她旁邊的Max，「我可以和你拍照嗎？」Max果斷回絕：「不行。」豈料，友人下一秒以迅雷不及掩耳的速度伸出兩條手臂，把Max緊緊地環抱，玩起自拍。
被突襲的Max當場嚇了一大跳，但仍給出一個尷尬的笑容，最後友人拍完照，開心地放開Max，再摸了摸他的頭，便離開去拿餐點。「整個過程很短，但看著Max努力調適自己情緒的過程，我的內疚感持續了好久好久。」隋棠說道。
隋棠表示，一直以來她都盡力尊重孩子的感覺，鼓勵他們勇敢對不喜歡的事情說「不」，尤其是關係到身體自主權的狀況，「因為就算是媽媽，孩子都會有不想要被媽媽抱抱的時候了，更何況是被其他人。」但她礙於對方是朋友，為避免衝突而把兒子說的話當耳邊風。
睡前，隋棠鄭重向Max說抱歉，並承諾下次一定會堅定地告訴對方：「當孩子說不要，就是不要。」更感嘆地說：「覺得，其實很多時候，孩子比我們都還要勇敢。」（編輯：楊穎軒）
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