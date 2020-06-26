《素媛》被性侵8歲女抽高　變「馬東石2.0」開車輾爆活屍

暑假大片《屍速列車2：感染半島》確定7月15日上映，導演延尚昊以及續作主演群姜棟元、李貞賢、李蕊事先接受台灣媒體訪問；在《屍速列車》中，馬東石霸氣護妻、揍飛活屍的模樣深植人心，延尚昊就說，續作中的李蕊媲美馬東石，是第二季非常重要的存在。
現年14歲的李蕊，8歲時出演改編自2008年韓國真人真事「趙斗淳事件」的電影《素媛》（台譯：希望：為愛重生）廣為人知，她片中飾演被趙斗淳性侵的女童，對方手段殘忍，導致她肛門、性器官80％壞死，一生需靠人工尿袋和人工肛門輔助。該案件引起社會公憤，趙斗淳更將於今年12月出獄，民眾人心惶惶。
李蕊8歲開始星路順遂，2018年與玄彬、朴信惠演出電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，是兩人愛情的重要關鍵，隔年也參與影帝鄭雨盛主演的電影《證人》，獲封「天才童星」。她今年背負重任，擔綱《屍速列車2：感染半島》的重要角色「浚兒」，預告中她開著大車撞飛活屍，對著逃命的姜棟元說：「想活命就上車。」霸氣十足，成熟模樣看不出她才14歲。
她在《屍速2》中，是於感染半島上生活4年的15歲女童，與一般孩子不同，為了活下去而有強大的生存力，且開車技術一流，導演就解釋：「她是催生續集的推手！我在想續集的故事時，第一個畫面就是一名小女孩開著大車的場景，根據這驅趕活屍的場面開始編寫故事。」延尚昊還將李蕊比喻成馬東石，盛讚：「《屍速》有馬東石的話，《屍速2》就有李蕊！」就連姜棟元都說，片中殺死最多活屍的不是他是李蕊，讓她表現備受高度期待。
李蕊受訪透露雖然她霸氣輾活屍，但「浚兒」其實非常細心且照顧家人，是內心溫暖的角色。年紀輕輕的她跟大咖合作不是第一次，但出演大片《屍速列車2：感染半島》仍緊張不已，表示：「片場拍攝的氣氛很好，大家都對我很親切，導演也很照顧我，我滿感動的，對童星演員來說，這的確是很困難的演出，但導演一直幫助我，讓我壓力沒這麼大。」姜棟元就前輩之姿勸她：「不要再接演這種作品了！」十分逗趣。
《屍速列車2：感染半島》是講述《屍速列車》在活屍出現4年後的故事，第一集2016年上映轟動國際，台灣票房以3.76億元榮登當年全台票房第三名，奠定孔劉、鄭有美、馬東石在全球的知名度。續集將於7月15日台韓同步上映，為了第二集暖身，台、韓、港率先於7月1日上映《屍速列車 特別版》，揭開孔劉死後未公開片段。
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