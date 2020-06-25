零負評主持人劉傑中愛上「他」？徐愷坦言不反對

▲劉傑中（右）原來是徐愷的英文老師。（圖／碧麒沃客）

▲徐愷（中）包場邀請親朋好友看《媽，我阿榮啦！》。（圖／碧麒沃客）

外型高挑帥氣，從模特兒、YouTuber轉型為專業演員的徐愷，初登大銀幕就演男主角，在電影《媽，我阿榮啦！》詮釋主角阿榮，不少影迷也對他的表現印象深刻，而他的好朋友劉傑中，更特別現身力挺支持。一個是新生代演員、一位是「零負評」金馬紅毯主持人的專業主播，原本身處不同圈子、八竿子打不著的徐愷與劉傑中，能夠結緣成為朋友，其實是因為當初徐愷為了想多增進自己的英文能力，特別託經紀人向曾經當過英文補師的劉傑中拜師學藝，請他來為自己補習英文。由於兩人同樣都喜歡戶外運動，在上課之餘也常聊起共同興趣。問劉傑中因為主持紅毯看了這麼多電影，自己會不會也想到大銀幕軋一角？他表示：「一直以來對於演出很有興趣，因此最近也接觸一些聲音的表演及演出的課程。」坦言自己也想挑戰阿榮這個角色的劉傑中表示：「我覺得演阿榮這種角色很過癮，因為跟現實生活中反差很大！除此之外，我也想演最近很夯的職人劇，就演自己先前的職業記者跟主播，應該會很有趣。」至於運動神經超好的徐愷則表示，自己未來最想挑戰武打戲當動作片演員，他說：「我很希望能夠演武打動作片！把我這幾年苦練的武術發揮出來！」問徐愷如果有機會跟劉傑中演BL電影，自己會排斥這類型的角色嗎？徐愷表示：「先前我在戴愛玲的MV中，就是BL類型的戲劇，身為一個演員如果有適合我以及能發揮實力的角色，我都願意嘗試！」