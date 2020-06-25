女星主動躺「好色老闆」身上　驚人原因曝光！

▲知英演大叔崩潰，笑翻網友。（圖／車庫娛樂）

▲知英（左）為戲努力揣摩角色、練習日文。（圖／車庫娛樂）

韓團「KARA」前成員知英在電影《甜心大叔》中與竹中直人所飾演的好色社長交換靈魂，她為了換回身體，挑戰大叔演技，常常面目猙獰扮醜，甚至躺在對方身上，努力尋找恢復原狀的方法，故事引發爆笑。知英表示：「雖然詮釋好色社長滿有難度的，但大家都給我許多幫助，拍攝很愉快。」不同以往女偶像的模樣，引起討論。知英為了拍《甜心大叔》勤練日文臺詞，獲得竹中直人讚賞，知英就透露前輩對她的重要性，表示：以前開始學日文時，看了許多日本電影和電視劇，每一部作品中幾乎都看得到竹中前輩的身影。」其中最喜歡的就是《交響情人夢》系列，竹中直人得知後，就在電影宣傳活動時，當場模仿給知英看，令她非常感動。對於印象最深刻的一場戲，知英表示：「有一場戲是我和竹中直人前輩交換靈魂後，心想該怎麼恢復原狀才好，就整個人躺平在竹中前輩身上。那一場戲算是對電影的破題，希望大家都能注意這段有趣的場面！」而這場爆笑的場面，也讓竹中直人瘋狂NG，他說：「當時知英躺在我的身體上方，那場戲我必須睜著眼睛睡覺。我是個不太會笑場的人，但那時候卻笑了出來，因為知英就突然這樣躺上來，我因此眨了眼睛就又NG了。」《甜心大叔》故事敘述被男友甩還遭開除的派遣OL小鳥遊玲音（知英 飾），與好色專制社長朝比奈玲男（竹中直人 飾）因一場意外而交換靈魂。朝比奈變成女生樂在其中，甚至還活用亮眼的外型到酒店工作。後來，朝比奈在接待酒客時，意外得知自己會與小鳥遊玲音交換靈魂，是被別人設局陷害，2人找尋各種方法，努力換回彼此身體。《甜心大叔》7月17日在台上映。