台版《熔爐》孔劉是「他」！導演預言大紅大紫

《無聲》是柯貞年首部劇情長片，以發生在啟聰學校一場孩子之間的「遊戲」為背景，運用大膽的敘事方式探討愛與救贖。該片也被形容為台版《熔爐》，至於劉冠廷在片中與學生的互動，更被稱作「台版孔劉」，他更盡心盡力在拍片前花很多時間學習手語，讓導演感動表示：「他花了這麼多時間，又不是男主角，希望他大紅大紫後，還願意跟我合作。」
該片也大膽起用新演員劉子銓、陳姸霏擔綱要角。為詮釋聾人的狀態，男主角劉子銓（劉亮佐之子）說，他們在開拍前花了二到三個月時間學習手語，從一開始一天只能學一場戲的手語，到後來已經可以一天學完二十多場戲，甚至他還和聽障朋友同住，把手機關成靜音，體驗「無聲」的生活。
而飾演劉子銓媽媽的張本渝則透露，看到他在片中被欺負的戲時，當場哭到不行，也讓導演柯貞年直呼驚訝和感動，因為她以為資深演員比較會控制自己的情緒，「很感謝那麼多演員願意為我哭！」而楊貴媚飾演的校長，則是重要角色貫穿全片。
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