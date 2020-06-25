台版《熔爐》孔劉是「他」！導演預言大紅大紫

2020「第22屆台北電影節」今（25）日在台北市中山堂登場，由開幕片《無聲》世界首映揭開序幕。這也是

疫情爆發後，全球第一個實體舉辦的大型影展，而《無聲》的導演柯貞年，也帶領演員劉子銓、陳姸霏、劉冠廷、楊貴媚、張本渝、潘親御、太保（張嘉年）等出席首映，在片中扮演啟聰學校老師的劉冠廷，尤其受到注目。

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《無聲》是柯貞年首部劇情長片，以發生在啟聰學校一場孩子之間的「遊戲」為背景，運用大膽的敘事方式探討愛與救贖。該片也被形容為台版《熔爐》，至於劉冠廷在片中與學生的互動，更被稱作「台版孔劉」，他更盡心盡力在拍片前花很多時間學習手語，讓導演感動表示：「他花了這麼多時間，又不是男主角，希望他大紅大紫後，還願意跟我合作。」



▲開幕片《無聲》劇組，（左起）導演柯貞年、演員劉子銓、陳姸霏、劉冠廷、楊貴媚、張本渝、潘親御。（圖／台北電影節） 該片也大膽起用新演員劉子銓、陳姸霏擔綱要角。為詮釋聾人的狀態，男主角劉子銓（劉亮佐之子）說，他們在開拍前花了二到三個月時間學習手語，從一開始一天只能學一場戲的手語，到後來已經可以一天學完二十多場戲，甚至他還和聽障朋友同住，把手機關成靜音，體驗「無聲」的生活。



