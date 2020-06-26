玖壹壹出道前職業曝光　春風自爆「從事金融業」

選秀節目《平民巨星》邀請黃子佼擔任主持人，挖掘各行各業的素人唱將，今（26）日開棚錄影，大來賓是天團玖壹壹，被問到出道前曾經做過什麼工作？洋蔥透露曾當過保全和便利商店店員、健志大多在餐飲業打工、春風則開玩笑說：「以前做金融相關行業。」
雖然不是第一次上選秀節目當評審，但玖壹壹坦言要選出優勝者還是頗有壓力，健志先是開玩笑表示：「反正又不認識，不要想這麼多就好。」隨後又解釋，會覺得難選擇都是因為想太多，想到參賽者大老遠來參加比賽，或是背後的故事，都會讓他們難以淘汰任何一個人，所以最終還是要靠參賽者的個人特色定輸贏。至於意見分歧時怎麼辦？玖壹壹笑說就用猜拳決定，「贏的人決定要選誰，或是少數服從多數。」
《平民巨星》至今邀請許多大來賓擔任評審，包括王心凌、游鴻明、羅文裕、畢書盡、黃妃、周蕙都不藏私地和參賽者分享自身經驗。其中王心凌更是因為主持人黃子佼的一句話，義氣相挺上節目，讓黃子佼相當感人。每一位參賽選手不但擁有好歌喉，背後努力的故事更讓觀眾動容，也使黃子佼動了惜才之心，一度想簽下其中一位參賽選手，可惜最後被人捷足先登，《平民巨星》的精彩度備受矚目。
《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。