周星馳「抵押42億豪宅」爆破產？他出面說真相

周星馳6月22日剛過58歲生日，卻突然驚爆將自住市值11億港幣（約42.5億台幣）的山頂超級豪宅「天比高」，抵押給摩根大通銀行貸款，外界擔心星爺的財政問題，雖然他本人沒有回應，倒是當過星爺四年「御用配角」的藝人黃一山，在微博以「瘦死的駱駝比馬大」，回應星爺目前的經濟狀況。
其實，星爺的《美人魚》和《西遊伏妖篇》票房都挺理想的，但今年的賀歲片《新喜劇之王》，卻受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，在大陸票房只有人民幣6.28億元，由於該片是多家公司合資，要按協議達到人民幣3.617億淨利潤，似乎有點困難，因此星爺很可能是要補償給投資公司。
就在粉絲擔心之際，與周星馳合作多年的「御用配角」黃一山，卻出面回應有關星爺的經濟狀況，他說：「最近有很多人問我，星爺的經濟怎麼了？他是不是要破產？有人說他欠債6個億，更有人說他欠債10個億，所以他現在要把房子抵押了，所以他的經濟是不是出現很大問題？」
他還透露，星爺的興趣就是投資房地產，「星爺買了很多店舖，買了很多豪宅，估計沒有100個億，都有幾十個億。」並表示：「那麼有錢的人，大家問為什麼他6億或10個億的現金都拿不出？我就想問，誰會在家裡放6億或10個億的現金？人家做生意的人都喜歡投資，所以你叫他拿錢出來是不可能的，但是你叫他拿物業出來變現金是絕對有可能的。」
他最後在微博補充道：「大家不用擔心星爺的經濟狀況，他有很多物業的，他拿豪宅出來變現金還給人家就OK了，同時他會繼續住豪宅。因為瘦死的駱駝比馬大！」
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