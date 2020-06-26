女星端午中暑　自嘲「醫療組」籲注意身體調節

前F.I.R.樂團主唱詹雯婷（Faye）翻唱鄧麗君經典歌曲《但願人長久》，該曲不刻意與原曲做區隔，保留鄧麗君淡淡幽情的宋詞古風。

而Faye

選唱這首歌，其實是因為孝順，她回憶鄧麗君的歌聲充滿小時候的家族記憶，一起出遊時，父母都很愛聽鄧麗君的歌，尤其，媽媽收集很多鄧麗君的照片，可見媽媽很愛鄧麗君，所以才接下翻玩這首歌的任務。

▲詹雯婷（Faye）崇拜鄧麗君。（圖／翻攝詹雯婷IG）

▲詹雯婷（Faye）時常在端午時節中暑。（圖／翻攝詹雯婷IG）

近期逢鄧麗君逝世25周年，騰訊音樂策畫紀念翻唱合輯，特別邀請許多華語樂壇歌手參與，Faye也在受邀之列，提到致敬鄧麗君，她說：「受邀非常榮幸，鄧麗君的聲音有個很重要的位置，不只是華人、世界上有非常多人喜歡她！」她表示自己也很喜歡鄧麗君，讚麗君姊歌聲太迷人，「她的聲音無法被替代，很清澈、很輕盈，就算是很悲傷的旋律，也不會很沈重、沉溺，超級耐聽！」至於端午連假，她呼籲大家要小心冷熱交替，避免中暑，打趣稱自己是「醫療組」，以過來人身分耳提面命大家，有趣的是，Faye還說因為臉書會跳出這幾年的端午這一天，她發現近年端午節自己常中暑，「台灣每到這時節就很熱，吃冰的東西，加上吹冷氣，結果一不小心就會頭痛。」她強調端午是進入酷夏的開端，所以也提醒大家：「要注意身體體溫的調節，不要吹冷氣吹過頭了，要讓身體適應節氣的變化。」