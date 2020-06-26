李昇基放話「印尼求婚」女友　40歲前一定完成！

▲中岜朗天坑為日惹必去景點之一。（圖／Netflix）

▲▼李昇基（上）跟劉以豪坦言想結婚，自嗨幻想求婚橋段。（圖／Netflix）

由韓星李昇基、台灣藝人劉以豪共同主持的實境節目《Twogether：男神一起來看你》今（26日）播出，他們首站飛到印尼日惹，到粉絲指定地點完成任務，過程中被美麗風景吸引，李昇基決定未來要帶女友再訪一次，劉以豪出主意要他準備戒指，2人搞笑幻想，十分爆笑。第一集中，李昇基跟劉以豪各自從韓國、台灣飛到印尼日惹碰面後，在前往粉絲指定的觀光地點完成任務，首站來到中岜朗天坑，2人利用繩索抵達洞底後，進入洞坑尋找神燈，他們沿路陷入泥沼，費盡力氣才找到提示，原本疲憊不堪，但看到「天堂之光」後，所有辛勞全忘光。他們難忘美景，李昇基決定要跟朋友再去一次，或者「我有女朋友的話，我想再來！」劉以豪就提議準備戒指，2人幻想在中岜朗天坑求婚，一搭一唱說：「享受天使聖光，然後送上戒指！」喊著：「妳願意嫁給我嗎？」自嗨完後自己回歸現實，笑說看到一堆爛泥就會幻滅。李昇基跟劉以豪語言不通，對話參雜中、英、韓3種語言，但他們打破語言隔閡，李昇基坦言想在40歲前結婚，問劉：「你想結婚嗎？」劉以豪回應：「不清楚耶，可能會吧？」雖然現在想做的事很多，但也嚮往有人陪伴、照顧彼此、互相幫助的生活，李昇基認同想法，但直言「太難！」2人因此打開心房，逐漸了解彼此。《Twogether：男神一起來看你》八集可至Netflix收看。