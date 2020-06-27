陳時中笑稱「我不是網紅」　談防疫前後最大改變

台灣防疫在國際上大獲好評，除了醫護人員守住第一線之外，衛福部部長陳時中的辛勞大家也有目共睹，因防疫成了全台人氣王的他，還頻被點名參選台北市長等職位。陳時中接受節目《台灣名人堂》的專訪時，坦言自己在擔任指揮官後，被很多人認出來，還笑說自己是政務官而非網紅。





「一直保持做好每一件事的信念」，陳時中所到之處都是萬頭攢動，不過他在大家的面前總是謙虛以對，「謝謝大家的溢美之詞，防疫是全國的通力合作」。對於疫情前後的最大差別，陳時中苦笑說：「目前最大的改變就是，走在路上會被認出來」，還笑說自己是「政務官，不是網紅」，坦言當民眾熱情要求簽名合照，怕會給人不務正業的感受。



▲陳時中（右）認為對於疫情前後的最大差別，就是走在路上會被認出來。（圖／台視提供） 陳時中在節目上一談到孫子就眉開眼笑，他透露因為工作忙碌，這半年見到孫子的時間不超過五個鐘頭。對於外界關心陳時中是否可能再上一層樓，陳時中話也沒說死：「有可能但沒準備。」但他自認沒那麼適合在檯面上，反而最適合做參謀。（編輯：侯家瑜）



▲陳時中（右）一談到孫子就眉開眼笑。（圖／台視提供）