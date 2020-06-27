豆花妹畢業拿水球丟教官　臧芮軒去夜店驚見「四腳獸」

剛過畢業熱潮，新八點華劇《我的青春沒在怕》日前正巧拍攝五位好友蔡黃汝、程予希、陳敬宣、臧芮軒及喬雅琳頭戴學士帽的畢業劇情。雖然每位女演員離畢業都有段時間，但穿上畢業服學生魂又立刻上身。



▲喬雅琳（左起）、程予希、蔡黃汝、臧芮軒、陳敬宣。（圖 / 三立提供） 回想當年的畢業典禮蔡黃汝也是打起水球仗，整個學校都濕漉漉 ，同學們真的都卯起來玩，對教官與老師也都沒有在客氣，玩瘋的大家把畢業的感傷都沖淡了，變的超歡樂，蔡黃汝笑說：「最瘋狂的事情當然就屬丟水球，因為以前學校教官真的很嚴格，每次都不斷糾正同學，所以畢業當天真的卯足勁的丟教官跟老師。」唯一讓她懊腦就是，以前認為畢業又不是見不到面，所以沒有好好拍照留念做紀念，現在跟閨蜜聊起以前的事情，都只能嘴上回憶，沒有留下任何畫面。



▲《我的青春沒在怕》演員談各自畢業經歷。（圖 / 三立提供） 臧芮軒大四時幾乎每天自己開車來回台北、新竹之間，那時她在聯合報實習當培訓主播，還要回學校打工，覺得那時候每天自己開車往返很累也很瘋狂，不過當年快畢業時已經沒課，一群人很常去夜店玩，當年讓她長見識，因為去廁所的時候親眼看到「四腳獸」，那時候邊看邊笑才知原來是這麼回事。



▲陳敬宣（右一）穿學士服圓夢。（圖 / 三立提供） 陳敬宣這次拍戲第一次穿上畢業學士服，她說大學因為是讀夜間部的關係，畢業典禮必須要去與日間部一起參加，但因一些事情未能參與，所以特別遺憾。這次拍戲穿上學士服讓她終於圓夢，很欣慰，也才知道原來夏天穿學士服那麼熱。



