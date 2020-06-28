嚴正嵐《老姑婆》演傲嬌千金　半夜為此求救製作人

台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》由龍劭華、吳秀珠、嚴正嵐、李冠毅、曾子益、黃聖雅主演，劇情敘述林緹愛（嚴正嵐 飾）意外繼承一幢大稻埕的老房子，原先打算立刻轉手變賣換現金，與男朋友何文漢（曾子益 飾）一同創業，卻遭到老管家（龍劭華 飾）拒絕，要求她要完成一些任務，進而踏上與男主角王梧安（李冠毅 飾）一起的「尋根之旅」。

▲嚴正嵐（右）和李冠毅演出男女朋友。（圖 / 華視提供）

女主角嚴正嵐在劇中飾演角色林緹愛對她而言挑戰不小，除了個性與自己本人差異甚大，台語對白也是另一項艱鉅的任務，但磨練後的表現就連影帝龍劭華都大讚嚴正嵐:「很有勇氣！」嚴正嵐說:「自己很常在空中台語教室學台語。」製作人葉天倫也說:「嚴正嵐真的很認真，有次半夜還特別傳訊息來說她白天有個音發不好，要求再進錄音室重錄。」劇中飾演男主角王梧安青梅竹馬的黃聖雅，也同樣是菜台語一族，自曝自己的台語也是講得不太好，她說:「大部分人都會出乎意料，因為爸爸（馬如龍）的台語講得非常好，但他都只跟我說國語。」所以這部戲算是讓黃聖雅的台語突飛猛進；一旁龍劭華聽到卻是一臉無奈，他說:「在家我都跟我女兒（陳璇）說台語，可是她死都不肯說。」

▲龍劭華（左）飾演老管家。（圖 / 華視提供）

劇中飾演林緹愛的男朋友何文漢的曾子益，角色設定是一位比較有野心、有目標的商人，對待自己的另外一半時，會希望對方在父母面前表現良好，曾子益透露:「其實與自己部份個性很像，因為父從商，所以我很能理解何文漢那種想要完成父親期待的想法。」無形之中給了自己非常大壓力。甚至他也曾迷失過，一度萌生退出演藝圈的想法，他說:「那個時候很低潮，甚至連當時的另一半都離開他，幸好經紀人（黃艾瑞）對他不離不棄，讓他有再站起來的動力。」