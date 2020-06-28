平民巨星／王少逵奪「月冠軍」！導師畢書盡談關鍵決勝點

新型態選秀節目《平民巨星》，終於選出了月冠軍，由第三週週冠軍、曾經當過舞者的王少逵奪冠，他之前被爆料在校園演唱時，上台前會先乾一杯威士忌，讓大家取笑他是不是演唱前都必須「喝了再上」，不過落落大方的他不以為意，反而在挑戰月冠軍時，選擇演唱張惠妹的《裝醉》，突圍而出。
經過三個禮拜的比賽，來自各行各業不同年齡的參賽者，終於選出三個週冠軍，並且再有一次機會參加月冠軍，包括目前在冰店工作的帥哥王少逵（29歲），以及小學五年級的張丞妘（11歲）、網路直播主陳韻喬（27歲），而最後則是由王少逵奪下月冠軍。
其中最關鍵的選擇權，取決於巨星導師、創作天王畢書盡，他笑說王少逵是自己手發著抖選出來的，因為每個參賽者的實力都很強，非常難抉擇，而王少逵能夠當選的原因，畢書盡說：「因為他最符合節目《平民巨星》這個主題，他在台上給我的感覺很享受，我很喜歡這種感覺，而且歌聲很性感，肢體和表情都很吸引人，很有魅力！」
而幫唱導師林俊逸也稱讚，王少逵這次演唱的感情，表達得很清楚；李佳薇也表示：「我覺得你的表演很完整、有進步，整個舞台的魅力和眼神，比以前好很多，我剛剛眼睛是離不開你的！」
而王少逵在得知自己奪下月冠軍之後則表示：「我的心臟跳到這裡了（指脖子），我很開心！因為中間一度練習的時間比較少，後來練到有點喉嚨痛，就非常擔心，我覺得自己的狀態不太好，這次能拿到冠軍、得到導師肯定，非常開心，距離總決賽還有二個月的時間，我會先好好保養放鬆喉嚨一下，然後再重新衝刺，奪下冠軍。」最後，王少逵和畢書盡合唱《我比從前想你了》，為自己奪冠畫下美好的句點。
《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。
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