《陳情令》男星古裝劇拍太多　若髮際線太高：會去植髮

《陳情令》捧紅主演肖戰與王一博成流量男神，兩人在戲裡的兄弟情誼被湊對為「忘羨CP」，肖戰曝第一次看到王一博時，對他印象是「鄰家男孩」，沒想到兩人越來越熟識時，彼此的稱呼改為「老王」、「老肖」外，王一博更藉著帶他打手遊而尋找成就感，虧他玩遊戲沒天賦，讓肖戰忍不住說，「我第一次玩。」



▲ 王一博在《陳情令》角色個性端莊。（圖 / WeTV提供） 而兩個大男孩也隨著熟悉，私下互動更以吐嘲為樂，肖戰曝王一博，「天天打我，天天罵我！」王一博笑回，「誰打誰？」顯見兩人的好交情。肖戰透露王一博與飾演的藍忘機一角個性貼近，「不熟的人看到他，會感覺有生人勿近的氣場，感覺脾氣不好。」王一博則說自己屬於慢熱型的人，熟悉的話，在相處上會變不一樣的人。而他形容肖戰與飾演的魏無羨一角，「個性都很皮，笑容甜，本人與角色很像。」



▲ 肖戰（左）與王一博（右）在《陳情令》裡互動有愛。（圖 / WeTV提供） 他們倆又說，拍《陳情令》拍到彼此太熟，只要一對戲，就不自禁地嘴角上揚，然後就笑場，於是只好互打對方，打到彼此互問，「還會笑場嗎？」才進行拍攝。肖戰透露了王一博在拍攝現場糗事，「有一場戲，王一博抱著一個小孩，奔跑時，跑著跑著抱著居然摔倒了。」虧他體力不支，王一博解釋，「就是戲服裙子長，跑著的時候不小心踩到裙子。」



▲ 《陳情令》網友腦補兩人成「忘羨CP」。（圖 / WeTV提供） 談及演了這麼多古裝戲，長時間戴頭套下，對於自己的髮際線會不會擔心？肖戰坦言，若是哪一天髮際線越來越高，會動念去植髮，而《陳情令》是王一博第一次拍古裝戲，他透露，戲中裝扮頭上戴著抹額，長時間拍攝下，額頭上會留下有印記。



