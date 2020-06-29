陸版《交響情人夢》改名叫這個　小鮮肉演出千秋王子

新一代「星女郎」林允、「國民校草」張新成主演的《蝸牛與黃鸝鳥》改編自日本漫畫家二之宮知子作品《交響情人夢》，由被封為台灣「偶像劇教父」的導演劉俊傑執導，國際著名鋼琴家朗朗擔任鋼琴顧問，眼尖粉絲更發現，台灣音樂製作人包小柏也有客串演出，飾演張新成的名鋼琴家父親。



▲林允作品一部接一部。（圖／LINE TV提供） 林允6年前從周星馳電影《美人魚》海選脫穎而出，先前還與王大陸搭檔演出電影《一吻定情》的「原湘琴」一角人氣暴漲。她這回化身鋼琴怪才「方小萵」，對張新成飾演的毒舌鋼琴王子「李臻言」一見鐘情，開啟倒追模式狂示愛，劇裡個性活潑可愛、脫線呆萌，不只張新成誇她「與角色契合度很高」，房間凌亂不堪、毫無落腳處的景象，還被粉絲開玩笑留言說：「王大陸去她（林允）家也說很亂，看來林允是本色出演。」林允的微博小號還按讚認證。



▲ 兩人吻戲曝光！張新成（右）一個轉頭不小心親到林允。（圖／LINE TV提供）





男主角張新成近來因演出熱血競技甜寵劇《冰糖燉雪梨》爆紅，他從小學各式樂器，已有不錯的鋼琴底子，劇組更邀請台灣音樂製作人包小柏友情客串演出，飾演張新成的名鋼琴家父親「李亞哲」，包小柏還在微博PO出與張新成的「父子合照」，祝賀《蝸牛與黃鸝鳥》開播。



▲ 包小柏客串演出張新成（左）名鋼琴家父親「李亞哲」。（圖 / 翻攝包小柏微博） 該劇以古典音樂為題材，不只有大量彈奏、指揮場景，甚至遠赴巴黎取景，與真正的交響樂團合作演出，張新成坦言備感壓力，拍戲前狂練各種鋼琴練習曲活動手指，拍戲期間更每天練琴2小時以上，還自學指揮、背交響樂總譜。經過一番特訓，張新成已能親自上陣指揮交響樂團，拍戲過程全程收音，無後期配樂，被劇組工作人員誇是「可造之材」。



▲ 林允在《蝸牛與黃鸝鳥》飾演鋼琴怪才。（圖／LINE TV提供） 張新成這回與林允首次合作，直誇對方很逗趣無「偶包」，他笑說：「我滿驚訝的，一個女藝人表演的時候完全沒有偶像包袱！」他稱兩人相處很「爹系」，感覺像爸爸和女兒說話。林允則預告劇中有許多心動名場面，要觀眾準備接「甜蜜炸彈」。



