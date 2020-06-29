影／到底有多少獎杯？「王力宏博物館」引網路暴動

因為

影響，讓很多學校紛紛取消或分流畢業典禮，更興起一股直播畢業風，

學霸王力宏更以吉他彈唱《我們的歌》，祝大家畢業快樂，而且當下就在微博攻下三條熱搜，分別是＃王力宏給2020屆畢業生的歌、＃王力宏彈唱我們的歌、＃王力宏到底有多少獎杯！

新型冠狀病毒肺炎疫情

王力宏在位於台北的「宏聲音樂」直播演出 ，因為一鏡到底手法，邊走邊唱的他，無意間引導大家走上整面的海報牆走道，吸引鐵粉開始「導覽」，紛紛細數每張海報的名稱，有奧斯卡大導李安的電影《色戒》、《中國好聲音》、電影《戀愛通告》、《火力全開》演唱會、《蓋世英雄》演唱會、電影《無問西東》，還有數不清的專輯海報等，讓全網大開眼界，紛紛大讚這是二哥滿滿的實力和青春記憶。



▲▼王力宏自彈自唱也能引起網路暴動。（圖／宏聲音樂） 每個人都掉入了力宏的「回憶殺」，而特別有趣的則是獎座牆，琳琅滿目的獎杯，豎立成一面獎座屏風，直達天花板，讓全網驚呼：「王力宏到底有幾個獎杯？」值得一提的是，好友周杰倫稍早還到力宏IG留言：「帥哥，後面的水晶球是獎座？還是風水？」讓力宏看了一笑妙回：「你的『風水』應該比我還多！」兩位國際天王果然很幽默。





此外，一開頭宏聲音樂辦公室裡出現的墨寶「俯首甘為孺子牛」，也成為粉絲討論熱點，出自上世紀文壇巨擘魯迅的七言律詩《自嘲》，借用典故自《左傳》，他表示：「現今社群媒體很多，面對負評、指指點點，每個人都要比以前更勇敢一些，要對自己有信心、有目標，勇敢的往前走！」力宏也勉勵畢業生：「畢業才是學習的開始！」期許學子不斷在社會中學習向上。



王力宏吉他彈唱《我們的歌》，影片點這裡。



