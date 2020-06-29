三級片豔星得厭食症　住ICU吐「萬一我不在世上」惹心疼

▲鄭艷麗走紅於90年代，形象美艷。（圖／鄭艷麗臉書）

▲49歲鄭艷麗近照。（圖／鄭艷麗臉書）

▲鄭艷麗自曝罹患厭食症。（圖／鄭艷麗臉書）

▲鄭艷麗秀出滿是針孔的手腕。（圖／鄭艷麗臉書）

▲鄭艷麗自拍報平安，態度樂觀。（圖／鄭艷麗臉書）

昔三級片港星鄭艷麗有「翻版李嘉欣」封號，拍過《九二末路狂花》、《滅門慘案II借種》、《二奶村之殺夫》等代表作，早年傳出她認台灣富商黃任中為乾爹後息影，不料，黃過世頓失經濟支柱，近年被拍到在速食店當大夜班清潔工，後期到越南開咖啡店自力更生。鄭艷麗近來在臉書自爆罹患厭食症，病況嚴重到住進加護病房，引發關注。鄭艷麗近日連續PO文，透露得了厭食症，「不是不喜歡吃東西的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔，這就是為什麼嚴重到進ICU（加護病房）呢！」對於病情，鄭艷麗承諾會努力讓自己康復，要關心她的人放心，不過卻同時發聲明，「會和大家講這件事，是如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲都能明白我的狀況，不是看到報導亂寫一通，我就安心啦！」隔2天，她再度報告病況，透露已經轉進普通病房，醫生表示再多觀察幾天，就可以先出院。鄭艷麗昨（28日）上午發文說，好友帶海南雞飯來探病，她吃了一些，但體內的「鋏」指數還是不正常，因此無法出院，「他（醫生）說這樣好危險，但我不想再抽血啦！」同時曬出因打針導致瘀青的手腕，直呼在醫院悶到爆炸，粉絲紛紛留言祝她早日康復。（編輯：楊穎軒）