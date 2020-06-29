買不了彩色筆遭老師譏「窮鬼」　男星自卑崩潰

被國際知名DJ Alan Walker所發起的「#PRESSPLAY REMIX計畫」欽點聯名，成為亞洲唯一合作藝人的台灣電音雙人組合「G5SH」全新出輯，時隔兩年歷經休團，成為饒舌音樂人呂士軒師弟的他們，將推出第2張專輯《Project Krane》，他們邀來「鄉民老婆」Julia吳卓源、王艷薇、莫宰羊、Marz23等10組歌手跨刀合作。
休團進修的期間G5SH勤跑活動演出，也參與師兄呂士軒的新專輯製作。而為了進修及籌備專輯的這2年，他們歷經休團、辭掉工作、加入新東家、與國際DJ合作，對G5SH來說不但是變化年更是收穫年，問原本從獨立音樂出身、曾經為了圓夢發片得一天花20塊，餐餐只吃白飯配高麗菜這樣勒緊褲帶的生活，現在兩人目前收入狀況？G5SH笑說：「不敢說有存到百萬積蓄，但能在台北租房、正常吃三餐，加上買個PS5是沒問題的！」
G5SH的新專輯主打歌為《舉刀自盡》，聽起來驚悚，但其實這首歌敘述的是社會上有許多無法逆轉環境的人們，在身不由己的狀況下得做出許多刻苦的決定，透過這樣的心境去探討每個選擇背後的原因。M.A.T.H對於此曲特別有感觸，「小時候家裡經濟狀況比較不好，有一次上美術課要買彩色筆，不敢再跟媽媽要錢的我只好挖存錢筒，結果發現根本不夠買一盒彩色筆，只好先買一隻黑色筆替代。沒想到隔天去學校上課的時候，竟然被老師破口大罵，最讓我難堪的是，他還當著同學的面說『你是窮鬼！』當時我才10歲，只覺得是自己出了問題！從那時候我就心裡產生自卑，甚至每天希望自己不要出生在這個世界上，有一種想舉刀自盡的難受感覺！」
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