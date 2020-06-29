《無主之子》黃鐙輝「三角關係」曝光　孫綻被誤認越南人

新戲《無主之子》昨（28）日首播，引起廣大迴響，平均收視1.35。本週日迎向第二集，劇中黃鐙輝在越南的元配郭雅茹跑來台灣找他被李又汝發現，三角關係正式曝光，而逃逸的阿海竟然無端被開槍，預告片一曝光讓不少觀眾期待。

▲黃鐙輝（右）三角關係曝光。（圖／民視提供）

忠實呈現移工在台灣的《無主之子》，描述越南移工和台灣女子生下的孩子，因為無法取得身分證淪為更底層的黑工，劇中人物設定，幾乎是真實個案改編，詮釋越南移工的演員，黃鐙輝、孫綻、余思達，學習越南話還要仿越南口音講中文。做足功課，寫實演活移工角色。

▲《無主之子》寫實的劇情讓收視開紅盤。（圖／民視提供）

其中演活越南籍漁工「黎文誠」的黃鐙輝，聽到收視冠軍的消息非常開心，他表示謝謝演過的所有角色，透過劇中角色的喜怒哀樂，讓他看的更細更遠更多面，特別是這次「無主之子的越南移工」，他們為了養家飄洋過海來台灣，做一般人不想做的工作，吃苦耐勞卻得不到應得的報酬，還常常受到歧視。黃鐙輝表示現在歧視幾乎成了日常，希望透過戲劇讓大家看到這個議題，他說歧視比病毒更可怕，病毒可以被消滅可是歧視不會。

▲孫綻被誤認越南人。（圖／民視提供）

李又汝說昨晚播出後，粉絲增加許多東南亞的朋友，還有人用英文留言「Good Job!」鼓勵她，讓她非常開心；李又汝表示爸爸看到孫綻登場還說「你們還找越南人來拍喔！」讓她哭笑不得。本週迎向第二集，李又汝說「王小蘭的爆發都在這了」，跟黃鐙輝還有大老婆郭雅茹正面對決，還有跟爸爸、媽媽的家庭革命，一定會讓觀眾感動。