顛覆甜美形象！郭雪芙打扮中性剪男生頭　還變胖長肌肉

由汪東城、郭雪芙主演的愛情浪漫輕喜劇《因為我喜歡你》接檔《覆活》，30日適逢郭雪芙生日，女神圈內好友劉以豪、袁艾菲、王子邱勝翊、任容萱、言明澔、陳零九等紛紛送上祝福，郭雪芙許下32歲生日願望:「希望疫情趕快過去，可以自由的在外呼吸新鮮空氣，健康快樂！」



▲《因為我喜歡你》暑假過後播出。（圖／八大提供） 《因為我喜歡你》網羅睽違三年之久沒在台灣拍戲的汪東城及國民女神郭雪芙搭檔演出，其他演員包括張本渝、郎祖筠、羅北安、顏毓麟等人。劇情描述「面癱女」郭雪芙在人生低潮時，遇上「恐血男」汪東城發生的一段愛情故事。汪東城近幾年歌而優則演，2017年在大陸接演《鎮魂街》男主角曹焱兵一角，戲劇播出後至今破30億點擊，為汪東城帶來超高人氣，這次回台首度與郭雪芙同台演出，備受粉絲期待。



▲郭雪芙迎來32歲生日。（圖／翻攝郭雪芙臉書） 這次郭雪芙在《因為我喜歡你》，角色設定以打不倒的跆拳女將蘇麗文為原型，以跆拳道選手為背景出發，因腿傷面臨引退。由於劇中個性大辣辣不在乎穿著打扮，郭雪芙顛覆以往女神形象，首度以中性俐落的短髮造型出現，為戲幾近素顏的她，因入戲深，拍戲後期漸漸養成私下不化妝的習慣，「以前沒化妝出門都會有一點在意，但自從拍了這部戲後，現在都覺得出門不用化妝也沒有關係。」同時為符合人物設定，郭雪芙還刻意增胖，營造結實體態，造型改走中性運動風，讓相處共事多年的經紀人大呼不習慣 。



▲郭雪芙在劇中造型中性樸素。（圖／八大提供） 30日迎來32歲生日，郭雪芙笑說第一時間的想法是「怎麼又來了？」打趣透露自己並不是愛慶祝的人，所以沒有特別規劃生日活動，在陸續看到好友錄製的慶生祝福影片後，她感動表示:「很開心很喜歡，覺得大家好可愛！」看到大家不忘置入劇名，對好友們表達謝意告白:「我感到無比的幸福，因為我喜歡你！」



