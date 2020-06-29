首度承認後悔嫁宥勝、天天吵架　蕾媽：外來誘惑非常多

▲宥勝和蕾媽（左）結婚5年，育有一雙兒女。（圖／宥勝臉書）

▲宥勝與蕾媽回答網友提問。（圖／宥勝去哪兒YouTube）

宥勝近來帶老婆小嫻（蕾媽）、女兒蕾蕾及兒子剴剴搬離租屋處，一家四口以露營車為家，過程並用影像記錄。最新影片中，夫妻倆回答網友提問，蕾媽首度在鏡頭前承認後悔嫁給宥勝，也坦言非常多外來的誘惑找上老公，更自爆兩人脾氣都不好、天天吵架。結婚5年的宥勝及蕾媽，被問到有沒有吵過架，宥勝直言和蕾媽脾氣都很差，「每天在吵」、「（日子）沒有那麼平和啦」，蕾媽解釋是「觀念溝通」，至於誰先低頭？蕾媽表示看狀況，宥勝補充說，有時他先低頭是沒用的，因為蕾媽情緒還在，但不管蕾媽對或錯，「她只要低頭，我就OK了！」有網友問，宥勝顏值高，來自異性直接或間接的誘惑是否很多？蕾媽加重語氣證實：「非常多！」更不認老公是帥哥，但她表示之所以選擇宥勝，最大原因是因為對方是個「想法很多的人」，不僅與自己互補，也能讓她的生活充滿驚喜或驚嚇，而宥勝則透露，選擇蕾媽是因為「她願意縱容我的任性」。對於是否有後悔過嫁給宥勝？蕾媽坦承「後悔大概3650次」，那又為何願意待在他身邊？宥勝在一旁接話：「她後悔3600萬次，但她覺得更爽5億次…其實我們剛開始是很磨合的，磨到後來現在已經找到平衡點，我覺得在蕾媽手術完之後，我們會是一個全新的出發。」（編輯：楊穎軒）