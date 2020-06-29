《老姑婆》嚴正嵐開口講台語　網友大讚：好像外國人

台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》於昨（28）日舉辦首播直播活動，演員龍劭華、吳秀珠、 嚴正嵐、李冠毅、曾子益、黃聖雅、製作人葉天倫、導演張晉榮皆到場參與，現場除了準備刈包，還端上劇中經典甜品「白木耳湯圓」給大家懷念拍片時的好滋味，演員們齊呼:「也太幸福了，這是吃播吧!」



▲龍劭華（左）、李冠毅演出《老姑婆的古董老菜單》。（圖／華視提供） 《老姑婆的古董老菜單》播出後在網路上頗獲好評，華視首播直播活動累計吸引1萬3千人次觀看，PTT台劇版、臉書粉專也熱烈討論，劇中嚴正嵐開口講台語更被網友形容「語調有時真的像外國人」、「台語蠻好的耶」、「有特別練過，腔調不錯」，除此之外，嚴正嵐更為這部戲創作台語片尾曲《滿星閃爍》，播出後讓不少網友大讚，不過直播現場嚴正嵐一開口說台語，大家就笑得東倒西歪，特殊的「外語式台語」笑料十足。



▲李冠毅第一集一開始就被騙錢，還摔車住院。（圖／華視提供） 而在劇中飾演嚴正嵐房客的李冠毅，第一集一開始就被騙錢還摔車住院，讓網友直呼「好倒楣」，表示心疼，李冠毅則暖心與觀眾解釋，「當天剛好很累，所以躺著演反而很輕鬆」，製作人葉天倫則安慰粉絲們，都有包紅包給演員請大家不要擔心，李冠毅在年輕演員中難得有台語底子，除了獲得製作人及導演認證外，也被許多鄉民讚爆，「好浪漫的男孩」、「男主角長得很帥，台語也講得好」。



▲曾子益（左）帶嚴正嵐見爸媽。（圖／華視提供） 劇中有個橋段曾子益帶嚴正嵐見爸媽時，嚴正嵐點了一個番薯五分熟，不少網友則在PTT討論，什麼是「番薯五分熟?」、「五分熟的番薯能吃嗎?」，現場曾子益也為大家解答，說:「因為何文漢的家裡非常注重養生，這個熟度的番薯最剛剛好，也很好切。」注重養生程度堪稱吹毛求疵的地步，也被網友調侃「超誇張的養生」。



