疑指梅艷芳「很慘」　伊能靜遭網友罵爆：幹嘛踩梅姑

52歲伊能靜參加大陸實境節目《乘風破浪的姐姐》選秀，在裡頭散發正能量，又展現與兒子小哈利的好感情，獲得網友一致稱讚。然而，昨（28日）她接受媒體專訪，卻因將自己的生活與已故巨星梅艷芳比較，慘遭兩岸三地網友出征，「妳即便認為自己很幸福，但幹嘛去踩梅姑（梅艷芳）？」





伊能靜在節目《定義》中表示，從小她為了從家人、情人身上得到愛，無形間忽略自我價值，直到在娛樂圈飽受傷害詆毀，她才真正明白飛越痛苦的感受，也更有力量去教人。





回首過往，伊能靜認為自己很幸福，「因為通常在完成了愛之後，再去完成自我價值，你就再也丟不掉什麼東西；可是如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳。」





主持人不明白，問她為什麼會這樣看待，伊能靜回答：「因為她（梅艷芳）一輩子都在尋找愛，最後已經瘦成那樣，在台上都要穿著白紗。人生不能倒過來。」





實際上，梅艷芳在2003年11月於紅館演唱會穿婚紗的段落，始於她當時已經罹患子宮頸癌，仍抱病演出。





當年，梅艷芳對台下粉絲感性吐露，這一生她穿過好幾次婚紗，均是以演員身份，她對婚姻是有遺憾的，很希望能為自己穿一次婚紗，但幸好她還有舞台、還有粉絲們，讓她忘記愛情的缺憾，「我將自己嫁給音樂，嫁給你們」。





隔月，梅艷芳離開人世。





每個人對於自己生命中追求的排序都不同，伊能靜認為梅艷芳一生追愛，想得卻不可得，暗指她「很慘」，卻忽略了梅艷芳最終在生死關頭前領悟，選擇擁抱這一生，將她的「愛」全部奉獻給舞台。她穿婚紗，是一種對自己誠實之後的淡然。





伊能靜一席話立刻引爆網友不滿，留言痛罵「為什麼女人一定要結婚才是幸福？」、「梅姑不需要妳覺得悲慘」、「不要自以為很厲害了」等等，讓她在陸綜苦心經營的認真形象瞬間「糊」了。





只不過，伊能靜其實對於自己也是有不自信，或許並非大多數網友所述的「她自以為厲害」，她提到當初參加陸綜選秀確實有猶豫，是兒子小哈利鼓勵她：「拿你對我們這個家庭的用心，去用心地對世界吧」，她才決定重回舞台。



