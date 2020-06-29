艾爾頓強秀超狂技能　驚呆CP查理

CP查理（Charlie Puth）去年連發三首單曲《I Warned Myself》、《Mother》及《Cheating on You》。讓歌迷紛紛猜測是否要發新專輯了，可惜之後因為疫情的關係，CP查理又進入閉關狀態。不過，他並沒有讓大家失望，近來宣布正式發行新單曲《Girlfriend》。
對於創作初衷，CP查理表示是希望所愛的人能夠喜歡《Girlfriend》，「是一種當你愛上一個覺得自己配不上的人，把這首歌當作背景音樂放，然後希望她從之中得到些提示的感覺。」他也笑說，希望這會幫到某些人，「不過顯然沒幫到我自己！」
此外，CP查理也提到在防疫期間和艾爾頓強（Elton John）合作一事，直說從沒見過艾爾頓強這種類型的音樂人，「他一坐下就直接把整首歌演奏完，沒有重來的那種，然後就問我：『你覺得如何？』」透露了對艾爾頓強的佩服，也讓歌迷相當期待他們的合作。
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