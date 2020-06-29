施易男紀念亡母　書名、教室名藏洋蔥！

藝人施易男、謝佳見、祖雄、台語金曲歌后張艾莉，昨（28）日齊聚台北松菸舉行「在這個時候」線上直播音樂會，這場直播音樂會旨在「用音樂延續愛」，「甜點王子」施易男壓軸獻唱《一輪明月》、《一切安好》，他的手上纏著護腕，他透露因疫情，想效法戴祖雄的居家運動，於是買了一組啞鈴在家勤練，但沒想到整隻手拉傷，痛到無法做甜點，手連擤鼻涕都會痛，急忙求助戴祖雄，讓祖雄埋怨：「吼，運動時不來問我，受傷會痛死人！」
而昨天的直播音樂會上有洋蔥，施易男主動談及母親小明明，提到原本媽媽不贊同他中途轉去做甜點，但自己個性不給自己留後路，用毅力和堅持去表現給媽媽看，到最後得到母親認同，並成為最愛吃他甜點的人，施易男為紀念母親，不僅把甜點書取名為《明明有點甜》，倒過來念有玄機，是「甜點有明明」，用作品感念母親。
此外，施易男也透露新的甜點教室剛落成，教室則取名為「明明在這裡」，他表示，現在做的任何事都會想到母親，雖然媽媽已不在，「但只要是對的事、能幫助人的事，像這場直播音樂會，我相信母親在天之靈都會為此高興！」
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