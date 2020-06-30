婚期受疫情影響延期　黃子佼「新竹縣趴趴走」度蜜月

受新冠肺炎波及，各界影響不小，「三金主持人」黃子佼不只婚禮喊卡，蜜月也無限延後，不過「疫」轉念，讓他們四處挖掘台灣在地景點，蜜月遍地開花。今年二月與四月時，小倆口便兩度造訪了新竹縣，未事先安排的行程，反而讓愛冒險的兩人大感驚喜，包括路邊的獨立書店、古董店、客家美食，再到峨眉鄉隨意挑選的民宿餐廳享受湖景美食，還過橋踏青，並品嘗在地當季特色，包括椪柑果汁、橘餅，更大讚內灣老街的傳統美味，像是知名的野薑花粽，及菜包、擂茶、黑糖糕等在地小吃。
新竹縣政府看重黃子佼努力工作也認真生活的態度，毫無大牌身段，挖掘在地文化，力邀其擔任今年度新竹縣旅遊大使，推廣最新推出的「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」，以整合式的電子旅遊票券，玩轉風城更輕鬆便利。接下旅遊大使身份的黃子佼可沒有閒下來，記者會前一周，再度踏訪竹縣特色景區，身體力行地幫大家先玩一遍。鍾情於搜集古物、熱愛有故事建築的黃子佼，又再一次對新竹縣景點感到驚奇、得到滿足感，他說：「原來竹縣還有好多地方，我現在才發現！竹縣真的是今年暑假一定要去的地方！」
昨（29）日出席記者會，除了獲贈竹縣大禮包外，更與新竹縣縣長楊文科一同體驗現場擺攤的店家特色，品嘗了姜太公柿餅、哈客愛擂茶、隆源餅行、內灣彭老師野薑花粽、富興茶業文化館、濃濃香蛋捲等內行美食，黃子佼笑說：「來這裡蜜月旅行的我們，體重真的失控了！」他一邊吃一邊認真的說。談及下次想帶孟耿如旅遊的地點，他表示蕭如松藝術園區是個非常好的選擇，「熱愛藝術的我們，前兩次到新竹縣，多多少少有上網查一下與藝術相關的場域，竟然錯過這個好地方。」
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