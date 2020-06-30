伊能靜炫幸福批梅艷芳「人生很慘」　梅姑愛徒發聲了

▲伊能靜在對岸人氣火熱。（圖／伊能靜微博）

▲伊能靜疑似暗批梅艷芳的人生選擇。（圖／娛六嫂微博）

▲梅艷芳將一生奉獻給舞台。（圖／娛樂扒叔微博）

52歲伊能靜近來參加陸綜《乘風破浪的姐姐》備受矚目，一言一行屢屢登上熱搜，不料，日前她在一段專訪疑似消費已故香港傳奇天后梅艷芳（梅姑），引發輿論譁然，不僅粉絲痛心問「梅姑做錯了什麼？」港姐出身的莊思明、梅姑愛徒譚耀文也發聲表達不滿。伊能靜在接受節目《定義》訪問時，稱過去的自己很幸福，她認為人要先「愛」再去追尋「自我價值」，「如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳」，女主持人問她為何這麼說，伊能靜直言：「因為她（梅艷芳）一輩子都在尋找愛，最後已經瘦成那樣，在台上都要穿著白紗。人生不能倒過來。」拿梅艷芳將自己「嫁」給舞台的自我實現作文章，還疑似暗批對方人生「很慘」，一番言論被網友罵翻，伊能靜該受訪片段目前已被官方火速自影音平台下架。曾獲香港小姐季軍的港星莊思明，聽聞伊能靜對梅姑的評論，氣得砲轟：「她發什麼神經啊？為什麼要無端批評梅姐？」梅艷芳的愛徒譚耀文則表示：「人的修養和情操高低立即可見！梅姐的情操高到是屬天降之大任，巨人、巨星級氣度，仁義、濟世、成就卓越，一生忠誠奉獻給每一位親朋好友和梅迷，所以直至今天還深愛梅姐的人仍數以千萬計，甚至億億聲。」聽得出來對伊能靜的言論相當不以為然。（編輯：楊穎軒）