Weki Meki玩捉迷藏「完美體型」躲快遞箱　2小時沒被抓到

▲Weki Meki發片遇上TWICE跟BLACKPINK，不害怕被比較。（圖／AppleTree）

▲有情。（圖／AppleTree）

▲Elly。（圖／AppleTree）

▲秀娟。（圖／AppleTree）

▲度延。（圖／AppleTree）

▲Lua。（圖／AppleTree）

▲Lucy。（圖／AppleTree）

▲Rina。（圖／AppleTree）

▲Sei。（圖／AppleTree）

韓女團Weki Meki由池秀娟、Elly、磪有情、金度延、Sei、Lua、Rina、Lucy八人組成，她們睽違10個月發行專輯《HIDE and SEEK》回歸樂壇，抽空接受台灣媒體訪問，表示這次的新作品提升成熟感，認為就算6月碰到很多女團發片，她們的「優勢」不會輸其他人；有情更搞笑表示因為身軀小，玩捉迷藏時可以躲進快遞箱，自豪是遊戲裡活最久的人。南韓樂壇本月有不少女團發片回歸，包含TWICE、宇宙少女、IZ*ONE、BLACKPINK等，面對眾多勁敵，Weki Meki能勝過她們的優點為何？秀娟表示主打歌《OOPSY》會讓人中毒；Elly、有情、Rina、Sei、Lua、Lucy透露刀群舞必看不可，同時展現出她們堅強的合作精神；度延則認為比起競爭，跟成員、粉絲一起度過的時間更為重要。她們此次專輯名稱取為捉迷藏，有情透露兒時回憶，體型小的她曾躲進快遞箱、衣櫃跟包包裡，自豪什麼地方都能躲：「所以在玩捉迷藏的時候我好像活了很久。」而認真對待任何遊戲的Lua，小學最高紀錄躲超過2小時都沒被抓到；Rina則認為最明顯的地方最安全，有次躲在鬼的附近，結果真的沒被找到，相當自豪。Weki Meki將上節目《人生株式會社》變裝成上班族，問起8人如果要嘗試藝人以外的職業，會想從事什麼？秀娟跟度延坦言想當白領族，體驗規律工作的生活，Elly想當飼養員、有情想開咖啡廳、Sei喜歡旅行，覺得當空姐可以造訪多國，感覺不錯，Rina想當口譯員，Lua跟Lucy仍會選擇與表演相關的工作。