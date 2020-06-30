任賢齊為電影增重行動吃力　自爆「身體受影響」

繼1998年的演唱會「齊跡」、2012的「飆」之後，任賢齊宣布即將在今年9月19日，於台北國際會議中心舉辦大型演唱會，這次演唱會名為「齊跡2020任賢齊演唱會 台北站」，名稱取自他1998年首場演唱會，就連場地也跟當年一樣，任賢齊解釋，這裡是他當年第一個站上的大舞台，有著不一樣的革命情感，因此即將重回老地方讓他既興奮又期待。

談到歌單該如何安排，任賢齊坦言他非常苦惱，在演唱會長度有限但歌曲太多的狀況下，他深怕漏了哪一首歌會造成遺憾，為此他還在考慮是否該開放歌迷點歌。談到先前在巡迴中，歌迷對主打、非主打歌一樣瞭若指掌、甚至在台下跟著他一起大合唱，讓他記憶深刻、非常感動，這些歌就像是他跟歌迷間的共同回憶。任賢齊也提到，他很好奇這次會不會有當年第一場演唱會的觀眾跟著他重回舊地，也期待歌迷們能跟他分享一路上的心情故事。

▲任賢齊想與粉絲分享心情、故事。（圖／就是現場提供）

除了節目內容外，任賢齊近來也積極鍛鍊體能，希望以最佳狀態上台，他表示先前為了電影增重，不僅在行動上很吃力，體力跟肺活量都受到影響，但如今電影拍攝計畫中斷，為了回歸樂壇並帶來難忘的演出，他承諾將讓自己回到「清爽」的體態。