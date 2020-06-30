孔曉振與父母同住　誰說認識自己「就非得離家不可」

40歲孔曉振近期積極參與綜藝節目，和成東鎰、金希沅以及呂珍九錄製《帶輪子的家》，一行人開著露營車到濟州島旅行，讓人見到她海派、親和力強的生活態度。旅行途中，孔曉振與前輩成東鎰聊天，談起她的家庭觀，「我母親不會逼我結婚，她也贊同我的想法，覺得不要因為結婚而結婚。」





孔曉振表示一個人生活也很好，可以做的事情變多了，也不容易受到牽制，「我的母親也支持我，她從來沒有催婚。」她分享與爸媽都住在同棟大樓，肚子餓了就能上樓吃飯，某次心血來潮想問母親如何烹飪，反遭對方回：「妳何必學？不用學啦，我煮給妳就好！」讓她不免笑道：「不管結婚還是沒結婚，都會被媽媽當孩子。」





聽到孔曉振與父母仍住在一起，大夥兒的話題頓時轉到「跟父母一起生活與獨立生活的差別」，雖然孔曉振解釋，她跟父母並沒有生活在同個空間，只是樓上樓下，但前輩成東鎰仍好奇提問：「這樣還算獨立嗎？」她聞言接口：「我媽媽不會來我這裡，都是我過去她那邊，父母不會關心我怎麼過生活，因為他們知道我自己就會做得很好。」





筆者認為孔曉振無意間說出了一個很棒的價值觀，點出了現代人很容易產生的迷思：誰說訓練獨立能力，就非離家不可？





相信大家都有聽過一個說法，人要把自己丟到一個陌生的環境，最好是國外，通常會幫助你迅速認識自己、發展自己的潛力、感悟自己的渺小，最後訓練自己更加獨立。





我們都在透過「出走」來尋找意義，總認為旅行可以發現自己，是呀，好多文青都說過這樣的話。



▲孔曉振是韓國第二眼美女代表人物。（圖／取自孔曉振IG）

法國女權作家西蒙波娃在《美國遊記》寫上：「我想念那群自由派的美國人，他們參與了這個廣闊大陸的生活⋯⋯」、「美國實在太大，任何說法都會失真。」，字裡行間吐露美國行帶給她的震撼與新奇；心理學家榮格的第二任情婦湯妮沃夫，也是經過一次希臘海灘的邂逅，終於誠實面對自己年華老去、榮格不再愛她的事實。





因此，筆者對於離家能認識自己的說法，算是抱持肯定態度，畢竟把你丟到異鄉，很多生活習慣、語言上的磨合，都足以讓你在適應上需要調整，在這過程裡，你確實容易學習到多元思考的重要性，繼而明白：並不是你的生活模式，才是世上唯一通用法則。





可是我發現，近年來這樣的觀念已成顯學，「顯」到世人心態矯枉過正，一昧認為出國旅行、出國讀書就是好，就是了不起，就是幫助你「認識自己」跟「獨立自主」，如果待在家裡跟父母在一起，就無法學習到這些。





孔曉振的一番話點破了一切：認識自己跟獨立，出走跟在家都能做到，重點是你有沒有時時保持自覺和思考的意識。





異鄉，充其量只是「培養皿」的存在，能夠輔助你加速生長，但真正選擇要不要成長、認識自己，選擇權還是在「你」，在你這個人本身。



▲孔曉振是韓國第二眼美女代表人物。（圖／取自孔曉振IG）

就筆者觀察，依然有一些喝過洋墨水，或是到處出國參訪的知識份子，他們只是生活習慣獨立，但思想上仍舊向我們展現了目中無人的自大，多元共融是他們掛在嘴上的口號，但他們巧言好辯，一味貶低東方文化，不尊重和自己想法不同的人，本末倒置。





異鄉生活，反讓他們看輕故鄉；見了高山，就對流水不屑一顧。他們卻忘了，若故鄉都不懂得理解容納，最好是能更理解異鄉？雖說高山自有好風景，但流水裡頭難道就無天地？





跟父母住在一起真的不能獨立、認識自己嗎？孔曉振告訴我們：可以。





事實上不只孔曉振，發明家諾貝爾、作家珍奧斯汀，他們一生都跟父母同住，但思考與創造力源源不斷，足見「認識自己」與「獨立」這事兒，它是不分場域的啦！





再往筆者自己舉例吧，我母親終其一生沒有長時間出國，她卻是我目前看過最懂得優雅生活、處世很有智慧的中年女子，甚至是一眾貴婦、明星、學者女性們的人生軍師。





筆者想強調，出國不出國都很好，因為選擇獨立不獨立，端看你有沒有時時自省的「意識」，沒有必要捧高踩低、二元對立。





最後送大家孔曉振說過的一句話：「我只專注在自己能做到的，只求不後悔。」不要羨慕有錢出國的人，也不要鄙視一生都在家鄉的人，認識自己和思考獨立，都是需要專注己身的功課，如果沒自覺，到哪都一樣。



