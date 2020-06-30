「花漾爺爺」遭爆把經紀人當長工　做資源回收2個月休5天

▲▼李順載遭爆使喚經紀人搬重物、做資源回收，公司還沒幫保基本保險。（圖／翻攝SBS 뉴스 YouTube）

韓85歲老牌藝人李順載因節目《花漾爺爺》廣為人知，和藹可親的形象深受網友喜愛，不料昨遭爆壓榨經紀人，使喚對方到家裡搬重物、做資源回收，把對方當長工對待；對此李順載出面喊冤，李的前前經紀人也幫他說話，表示跟李順載相處獲益良多，反駁爆料者的不實謠言。根據《SBS 8點新聞》報導，金某自稱是李順載前經紀人，但不滿長期被叫到他家搬重物、做資源回收，2個月只休息5天、一週工作55小時，月領只有180萬韓元（約台幣4.8萬元）之外，公司還沒幫他保基本保險，跟李順載反應後，隔天就被開除，委屈表示：「他們沒把我當經紀人，根本把我當成長工。」李順載對此表示，報導以「長工」形容太過偏頗，說金某工作的2個月期間，老婆的確曾因個人私事拜託對方3次，自己有叮嚀太太要注意，雖然感到抱歉，但認為報導與爆料太浮誇，自己絕對沒做出超過的行為，至於保險與薪資部分，李順載坦言不清楚公司政策，但得知對方被解僱後，有給金某100萬韓元（約台幣2.6萬元），若有必要，他7月2日會出面開記者會，並對《SBS 8點新聞》採取法律途徑。李順載的好爺爺形象大毀，網路造成熱議，一名自稱是他前前經紀人的白某發文幫李順載澄清，表示自己想當演員，跟他工作的1年6個月期間，獲得了寶貴的學習經驗，指李順載是值得讓人尊敬的前輩。白某也說，李順載夫婦兩人獨自生活，孫子偶爾才會回家，兩位老人家很多不便，不懂網購、也搬不動重物，自己能幫就幫，有時也會主動做資源回收。白某表示李順載不是會隨意使喚別人、不當對待他人，說李外表雖然冷酷，其實很怕麻煩到別人，認為金某有所誤會，應該是自己曾對李順載提出「有需要幫忙的話可以跟我說，我會幫忙」，李順載夫婦才會習慣性的拜託金某幫忙家務事。而白某辭職，只是因為想去圓演員夢，並非被李順載剝削才離開。