張鈞甯單身曝感情觀　「有人求婚就說好」

線上購物平台推出電速劇《未來清單》，邀請張鈞甯、王柏傑、藍鈞天與國際名模吳宜樺主演。張鈞甯在劇裡狂電王柏傑、藍鈞天，兩男對她情有獨鍾，桃花旺到讓她不禁自問：「最近是怎麼了？Gaby跟我求婚，小傑也突然對我告白，我該怎麼選擇？」





劇中張鈞甯穿越到了兩年後，發現自己在網購買了雙人加大床，懷疑自己是否與藍鈞天結婚。張鈞甯面對王柏傑、藍鈞天兩大男神追求，直呼，「為什麼我人生中沒有發生過被兩個男生同時告白的事？」言語中流露對角色的羨慕，她開玩笑說：「我沒有被人求婚過，如果發生，一定會Say Yes，把自己嫁出去！」，真誠流露想結婚的渴望。



▲張鈞甯在劇裡狂電王柏傑、藍鈞天。（圖／PChome線上購物提供） 談到若現實中有位你一直放在心上的女性即將結婚，並詢問你的意見，你會怎麼選擇？王柏傑直呼自己的個性會選擇不說，「祝福她，然後回家哭。」他自認個性不喜歡被打槍，「若女方都要結婚了，說出來也不會改變什麼！」但會觀察對方有沒有期待，話鋒一轉笑說拍攝與張鈞甯告白當下，「張鈞甯那天演出方式沒有流露出一點期待！」



▲王柏傑自認不喜歡被打槍。（圖／PChome線上購物提供） 張鈞甯、王柏傑、藍鈞天三人異口同聲透露自己沒有被好友表白經驗，藍鈞天說自己比較敏感，容易發現對方對自己是友誼還是有愛慕之情，會委婉的拒絕對方，話鋒一轉則說，「雖沒有被好友表白過，卻有好友跟他坦承喜歡他交往中的女友。」讓他傻眼。



▲ 藍鈞天曾有好友跟他坦承，喜歡他交往中的女友。。（圖／PChome線上購物提供）



