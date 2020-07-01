田馥甄9月迎「雙胞胎」出生！登山竟遭Ella出賣

田馥甄Hebe今（1）日在台北舉行「全球人壽田馥甄一一巡迴演唱會」記者會，正式向歌迷宣布好消息，以及透露新專輯即將發行，許久沒有面對群眾的她，坦言有種久違的感覺，並提到趁著疫情期間好好過生活。
一次公布演唱會、專輯雙料好事，田馥甄打趣的說：「像雙胞胎生出來。」也因為許久沒面對人群，讓她笑說不太適應，「跟工作人員碰面，覺得有點奇怪，還有點小緊張的感覺。」她也透露防疫期間的生活，都是以爬山為主，但是沒出門的日子則是比較頹廢，「可能偶爾會一整天穿睡衣，然後叫外賣，完全的放鬆。」更自爆也不是每天洗頭。
而在爬山時，田馥甄提到，有一次是與Ella（陳嘉樺）一起去，有人竟眼尖的認出Ella，於是問她是否一個人來爬山，田馥甄正準備低調躲到一旁，沒想到下一妙就被Ella出賣，Ella大方回對方：「我跟Hebe一起來！」說起S.H.E，今年團體迎來成軍19年，媒體問起有沒有什麼計畫，田馥甄僅表示：「可能要在計畫一下。」至於演唱會嘉賓人選，她也表示暫時沒有想到嘉賓問題。
此外，演唱會將成為疫情解封後，首場在台北小巨蛋舉辦的大型群聚活動，問田馥甄會不會擔心疫情狀況，她表示：「防疫確實做好，真的怎麼樣還是會發生，但依舊要努力 、認真做好防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。