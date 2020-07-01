雙影后跳《帥到分手》說服比莉出演　她自爆：從來沒說好

由賈靜雯、柯佳嬿、比莉主演的電視劇《媽，別鬧了！》今（1）日舉辦卡司發布會，導演陳慧翎透露一開始看完小說《我媽的異國婚姻》媽媽角色就確定找比莉，身兼製作人的賈靜花了7個月才邀到比莉出演，主持人陶晶瑩透露邀約過程中比莉遲遲不答應，讓賈靜雯從喝啤酒變威士忌，她想盡辦法，最後找上比莉的兒子周湯豪（Nick），釋出滿滿誠意，促成堅強的卡司陣容。
陳慧翎透露比莉無俚頭、無邏輯的個性出名，過去她曾分享自己在台北開車暢行無阻，後來才知道是行駛在「公車專用道」，比莉委屈表示「什麼時候有公車專用道，沒人跟我說啊。」在記者會上，比莉自曝私下愛做甜湯，但不知道木耳要剪開，「小孩就看到一朵花在面前」，眾人大笑，種種奇葩事蹟讓陳慧翎哭笑不得，但找比莉出演的過程，卻處處碰壁。
一開始賈靜雯和比莉接洽時，她一口回絕「不可能，我太久沒出來了」，她坦言不想出來的原因，「我很懶啊！每天很隨性看劇、逛街，宅在家裡。」最後柯佳嬿、賈靜雯、導演等人釋出滿滿誠意，並透過周湯豪說服比莉，還跳了周湯豪的《帥到分手》，才邀到比莉。睽違10年再接戲，比莉笑說自己從頭到尾都沒說過「好」，只是最後問了賈靜雯開拍時間，並稱讚劇本、小說都很棒，讓賈靜雯放下心中大石，該劇預計7月開拍，明年第三季播出。
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