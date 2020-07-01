愛女被蟲咬就醫！惡毒網友咒吳鳳「報應在他女兒身上」

39歲土耳其裔藝人吳鳳去年取得中華民國身分證，熱愛台灣的他，時常分享與太太及2名女兒的生活點滴，29日吳鳳發文透露小女兒疑似被隱翅蟲咬，豈料，竟收到一名網友一連串的咒罵，「曾經他的嘴巴有多毒，就報應在他女兒身上」，對此，吳鳳忍不住說：「真的心腸很惡毒。」
吳鳳今（1日）貼出網友的留言截圖，又氣又無奈：「這些在網路上攻擊我跟家人的魯蛇太毒了！平常霸凌我也就算了，但因為我女兒被蟲咬到，就說是報應，真的心腸很惡毒。」不解地問：「不知道這些人的人生有什麼目標？生活快樂嗎？如果每天只在找人麻煩，只敢躲在鍵盤背後罵人，我替他們感到難過。」
「自由的社會大家當然可以評論，但是這種沒有道理的攻擊已經讓人不舒服，也必須要有法律上的判刑。我建議這些用假名字的一堆魯蛇要找人生目標，這樣浪費人生實在是太可惜了。」吳鳳說道。
對於自己、老婆到女兒都遭受網路霸凌，吳鳳以一貫的正念看待：「不過不管他們說什麼，我繼續面對一切，因為這些人我要更努力打拼，更擁抱台灣，更想要成功。我給他們最好的回應就是變成更優秀的人。」貼文發布短短4小時，已累積1.8萬讚數、2600則留言、近百次分享。（編輯：楊穎軒）
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