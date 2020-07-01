秦嵐回憶《延禧》遭輕視過往　「成年人的世界很不容易」

大陸女星秦嵐在新劇《怪你過分美麗》飾演能力超群的藝人經紀，展現霸氣演技，屢次登上熱搜，曾經合演《延禧攻略》的好友聶遠、吳謹言紛紛讚賞，讓她感動地熱淚盈眶：「我是一個不好意思求朋友的人，每個微博都很貴，占用了人家的公共資源，這世界上沒有誰是應該為你做什麼的，非常感謝。」





該劇將娛樂圈的血淚真實呈現，秦嵐飾演的高能經紀人莫向晚，為保護與爭取自家藝人權力，遭粉絲網路霸凌後又被砸蛋糕，無奈被公司撤職，只能帶公司邊緣藝人的委屈，職業高峰時跌入低谷。



▲秦嵐回憶過去被捧高踩低的往事。（圖／愛奇藝台灣站提供）

面對身份轉換、資源丟失，向來堅強的莫向晚終於撐不住崩潰痛哭，不光如此，莫向晚辭職後，同業紛紛落井下石，面對職場的捧高踩低，秦嵐嘆：「很赤裸的現實，成年的人世界不容易」坦言過去演出《延禧攻略》之前，就有遭受過相似經歷：「太扎心！現在一想起來就不行」。





秦嵐飾演的莫向晚稱自己老公是工作，被問及自己是否也嫁給了工作，表示：「那句詞劇本沒有，是我自己加的，算是開玩笑但挺諷刺，符合了自己現在的狀態。」不過她也誠心給建議，希望大家在工作之餘，不要忘了好好生活：「別太像她，雖然莫向晚很強，但她失去自己該擁有，毫無生活可言，還是希望大家能夠一起愉快工作，過好的生活」。





問起秦嵐現實生活中，有沒有遇過演員拍照搶著站C位，她四兩撥千斤地回應：「我一般都在邊邊，不好意思站C位」，也對於演藝圈很喜歡塑造螢幕情侶的現象表現大度：「這把年紀有CP炒，不是很高興的事嗎？」笑稱自己男女都可以，不拒絕不放棄。《怪你過分美麗》每週一至週三晚上八點於愛奇藝台灣站獨家熱播中。



