連體姊妹游泳慘溺水　一碰到海身體就往下沉

三立新八點台劇《天之驕女》，該劇連體姊妹花題材自對外公布後，已造成討論話題，觀眾好奇林萱瑜、曾智希這對姊妹將如何演出她們之前對外公布的內容，包括游泳、跑步、騎車、做大福等劇情。林萱瑜拍攝至今仍很難想像自己扮演的竟是連體姊妹，笑說入行五年腦中從未浮現過會有類似劇情的劇本，更何況是要拍一些激烈動作畫面，兩人還笑說自己是「史上最任性的連體姊妹」，身為連體嬰應該待在家，卻還四處趴趴走。



▲林萱瑜（右）、曾智希完成許多考驗默契的事。（圖 / 三立提供） 其中這兩場讓兩姊妹印象深刻，在海邊拍攝兩人海中游泳時，曾智希還一度遭海水嗆到，兩人也苦中作樂的笑說即將成為「溺水專業戶！」拍戲至今最印象深刻的就是海中游泳，拍攝前已經在游泳池練習多次的他們，一到海上就開始往下沉，在海中僅能運用剩餘的三隻手加兩隻腳，加上看不到對方，既要換氣又要往前游，所以完全需要默契。



▲馮凱（左）客串演出惡司機。（圖 / 三立提供） 而另一場兩人騎機車劇情，雖然是身障車不會摔倒，但重心跟兩輪的重心相當不同，難以控制，林萱瑜自爆：「其實一開始智希根本不敢給我載，因為她知道我有騎車障礙。」雖然練一整天但林萱瑜要顧紅綠燈、要顧曾智希又要顧車頭隨時剎車，加上馮導客串演出與她們撞車的肇事駕駛，當時真的被他表情嚇到。兩人拍攝這場戲皆開玩笑的說，會不會因此就殺青了，曾智希現場還搞笑念起收驚咒語「前三後四，驚到嘸代誌」替林萱瑜收驚。



