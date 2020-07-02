學姊回來了！《返校》改編成影集　「方芮欣靈魂轉變」

▲《返校》影集前導海報。（圖 / 公視提供）

▲遊戲改編電影《返校》上映一週全台票房破億，是國片 2012 年來，最好的開片紀錄。（圖／翻攝自牽猴子）

公視改編全球暢銷電玩IP《返校》推出影集版，今（2）日公布首波前導動態海報，「你是回來了，還是不曾離開過？」，一位女學生孤單的剪影不斷在校園中迴圈走動，隱約透露被困在翠華中學的學姊，即將揭開新的故事序幕，也正式宣告12月強勢回歸。2017年赤燭推出恐怖冒險解謎遊戲《返校Detention》大受好評， 2019年《返校》電影版也在台開出相當亮眼的票房成績，並拿下金馬獎5項大獎，2020年《返校》改編影集再度強勢回歸，不僅展開翠華中學30年後的全新故事支線，更深入刻劃原作角色的故事背景，而被鎮壓30年的方姓女學生靈魂，也開始扭曲轉變。影集版強化台灣在地民間信仰的色彩，展現具有台灣特色的驚悚懸疑風格。金獎製作團隊採美劇模式，打造公視首部驚悚影集，影集版用電影製作規格，由三位影視圈備受注目的新銳導演蘇奕瑄、莊翔安、劉易共同合作，分別執導不同集數，驚悚劇情由莊翔安導演執導、女性觀點與細膩情感的部分則由金鐘導演蘇奕瑄擔當、強調虛實概念與時空交錯的特殊形式則由劉易導演發揮，試圖打造出全新的影集世界觀。《返校》影集共8集，採4K高畫質拍攝，金獎團隊共同打造細膩質感，預計於2020年12月5日週六晚上九點於公視首播。