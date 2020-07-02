「少女時代」潤娥、李孝利深夜闖禍　沒戴口罩被罵翻

韓星李孝利跟「少女時代」潤娥因節目《孝利家民宿2》認識成好友，2人昨天喝完酒後到KTV續攤並直播，但因現在韓國疫情未趨緩，她們身為公眾人物卻沒戴口罩、到危險性高的場所，引來大批網友撻伐，2人今（2日）發文向大家道歉，登上熱搜。
李孝利跟潤娥開直播，透露剛喝完酒到狎鷗亭的KTV，但收看的觀眾卻指責她們沒戴口罩，在疫情嚴峻的狀況下還跑去唱歌，李孝利誤會慌張詢問「不能來KTV嗎？」潤娥立即表示「有戴口罩來的」，仍不堪攻擊匆匆結束2分鐘的直播。
她們今各自在IG道歉，李孝利發文承認昨晚舉動輕率，作為前輩還帶著潤娥做不良示範，以後會更加謹慎；隨後回應記者表示，昨天事發後她們立即解散回家，也深刻知道在疫情嚴峻的狀況下去唱歌是嚴重的疏忽，坦言當下不知所措，還害到聽從自己指示的潤娥連帶被罵，感到非常抱歉。
潤娥PO上手寫信表示，因輕率的舉動讓大家擔心，在艱難的時期自己欠缺思考與判斷，往後會更加謹慎行事，忽視前線醫療團隊的辛勞感到抱歉，自己會深深反省。
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