「整塊皮」撕下來！吳慷仁曬到忘我燒焦了

受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，吳慷仁年初只能透過電視廣告與大家見面，今（2）日他終於現身保養品記者會，體重也從58公斤左右，胖回正常的74公斤，整個人的狀態比之前又黑又瘦的模樣，好了非常多。
因為去年底拍攝電視劇《斯卡羅》的關係，吳慷仁為了角色，必須在短時間內減重，之後又得增胖恢復體重，導致有點內分泌失調，身體也變得容易疲累，幸虧在醫生和教練的指導下，現在已經恢復到健康狀態，目前則正在為下一部戲做準備。
但是在屏東拍《斯卡羅》的時候，因為長時間曝曬在30度高溫下，吳慷仁一度曬到化妝師在上妝時，發現他臉上的一塊皮，居然用衛生紙一搓，就撕了掉下來！讓他自嘲說：「曬到忘我燒焦了！」但也因此開始注重自己的皮膚保養和保濕，結果一個月就白了回來。
吳慷仁近日也為了「台北電影獎」，第一次擔綱影展評審，一拍完新片《我沒有談的那場戀愛》，就馬上投入看片的工作，還寫了密密麻麻的筆記，讓他學到很多。吳慷仁亦將於「台北電影獎」擔任頒獎人。
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