「整塊皮」撕下來！吳慷仁曬到忘我燒焦了

體重也從58公斤左右，胖回正常的74公斤

《斯卡羅》

▲吳慷仁拍《斯卡羅》，變得又黑又瘦。（圖／《斯卡羅》劇照）

但是在屏東拍《斯卡羅》的時候，因為長時間曝曬在30度高溫下，吳慷仁一度曬到化妝師在上妝時，發現他臉上的一塊皮，居然用衛生紙一搓，就撕了掉下來！讓他自嘲說：「曬到忘我燒焦了！」但也因此開始注重自己的皮膚保養和保濕，結果一個月就白了回來。

▲吳慷仁(左)不僅擔任「台北電影獎」評審，亦將出席典禮。（圖／DR.WU）

吳慷仁近日也為了「台北電影獎」，第一次擔綱影展評審，一拍完新片《我沒有談的那場戀愛》，就馬上投入看片的工作，還寫了密密麻麻的筆記，讓他學到很多。吳慷仁亦將於「台北電影獎」擔任頒獎人。