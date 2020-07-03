國民女友中輟與父鬧僵　金援遭斷靠工作找成就感

「國民女友」祈錦鈅全新網綜節目《

警鈅來了》昨（2

）日播出第一集，此節目是配合暑期青春專案開跑，和新北市政府警察局少年警察隊合作共同宣導犯罪預防。該節目設計單元讓警官們表現才華，分享平日執行任務的甘苦談，讓警察分享辦過印象最深刻的案子和家庭生活。

首集來賓邀請到新北市政府警察局少年隊警務員周梅仙和兒子林傑，讓更多人對於警務工作更了解，也一窺警員私底下的生活。

▲祈錦鈅（右）的網路節目《警鈅來了》，首集邀請少年隊的警務員周梅仙（中）與她的兒子林傑。（圖／固力狗娛樂提供）

▲祈錦鈅主持網路節目《警鈅來了》。（圖／固力狗娛樂提供）

林傑分享自己爸爸媽媽都是警察，所以從小在警察局裡面混大的，所以從小對「在不乖把你抓到警察局這句話免疫」，媽媽是虎媽在家管教小孩像拷問犯人，因為有專業的問口供訓練，常常在媽媽的氣勢之下招出很多壞事。周梅仙分享現在的業務內容是輔導青少年中輟生，就是在學校得不到成就感受挫，時常逃學，不愛去學校，因為他們內心渴望被愛、被關懷得不到滿足，在逃學時廝混衍生很多社會問題。小鈅聽了感觸很多的說：「我的高中生活就是這樣，原來我也是中輟生，因為在學校和同學無法相處，也覺得老師一直在找麻煩，後來提前休學。」也因為當時已經開始半工半讀，記得有次工作晚了半小時回家跟爸爸大吵一架。爸爸對小鈅說，「不要工作了，這麼晚回家會影響學業，要搞清楚是學生身分。」小鈅卻回嘴：「書可以晚點念，但不能不工作。」因為休學讓爸爸非常不諒解停止生活上的支援，自己要想辦法賺生活費，所以做過很多工作，但在工作中找到在學校得不到的成就感。