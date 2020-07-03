男星收錢幫別人找私生女　「特徵」與妓女殺人案相符

▲▼鈴木擴樹（上）片中是個超愛錢的人。（圖／天馬行空）

電影《派遣死神事件簿》男主角由鈴木擴樹擔綱，他透露這次的角色個性與以往不同，是個愛錢、勢利眼的人，遇到事情就是求助別人幫收拾，自己也覺得有趣，表示：「我認爲幻士郎是相當少見的主角類型，遇到事情首先想到的都是逃避，和我本人一點也不一樣，但是這樣的他，作爲一名『死神召喚師』卻非常盡心盡力，我想這之間的差異就是這個角色的魅力所在。」該電影全在戶外拍攝，演員都得咬牙忍受寒冷，在大冷天下穿著古裝和木屐，演出精彩的打鬥戲。飾演死神的安井謙太郎笑稱，第一天上工就感受到京都冬天的威力，所幸死神的造型相當保暖，脖子圍緊緊，還可以去片場附近的租衣店借很多內襯，從上到下穿好穿滿，「但和我比起來，鈴木擴樹卻要赤腳、脖子空空地去拍攝，當時在一旁看著，覺得他真了不起！」電影故事講述久坂幻士郎（鈴木擴樹 飾）是一位「死神召喚師」，他和「死神」十蘭（安井謙太郎 飾）簽訂契約，用自己的壽命交換死神超乎人類的戰鬥力。幻士郎為了生計開起「萬事屋」，將死神的超能力用在尋人、尋貓、尋狗等小事。有天，大坂屋的女主人付高額報酬，要幻士郎找回前夫失散在外的私生女，但線索只有「右眼旁的黑痣」和「桐花紋的短劍」；同時戒備森嚴的吉原，接二連三發生女郎半夜被帶出大門外殺死的事件，而遇害女子的眼睛旁邊都有一顆黑痣，讓幻士郎發現追查的「黑痣女」和「妓女連續殺人事件」息息相關。《派遣死神事件簿》7月31日在台上映。