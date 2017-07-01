NOWnews 今日新聞

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三倍券買雙鐵車票可找「券」？林佳龍：以便民為目標
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名家論壇》黃創夏／「中國不可分割一部分」的無奈
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NBA／復賽恐出老鼠屎？里拉德：對所有人都守規矩沒信心
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野生「零負評男神」出沒北捷車廂　粉絲扼腕：沒搭這班車
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穿長裙騎車超危險？女曝「恐怖下場圖」直呼：再也不敢
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NBA／籃網GM：杜蘭特很期待站上巴克萊中心球場
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漢光演習登陸預演陸戰隊小艇翻覆　3人落海昏迷送醫

國軍漢光36號演習13日登場，海軍今（3）日進行聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營小艇翻覆，造成3名陸戰99旅隊員落海昏迷送醫。海軍陸戰隊表示，今（3）日上午於桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時

差不到10公尺險衝出跑道　華航A330降落遇電腦失效

交通部民航局公告，日前 1 架國籍航空公司 A330 機型，降落時發生飛控主電腦 1 、 2 、 3 號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，目前該事件發生原因尚在調查釐清，將要求航空公司針

藍委拚增粉1／網紅時代！國民黨立委臉書沒5萬粉不及格

網路化世代，政治人物經營臉書、Istagam等自媒體成為維持聲量的顯學。但相較於綠營從府院黨到各級民代，在網路上針對相同議題串聯發文，社群操作嫻熟，國民黨方面顯得較為疲弱。立法院國民黨團總召林為洲就有

台灣恢復設立駐關島辦事處　美國館處增至13處

考量台美關係升級為「全球合作夥伴」，以及太平洋戰略地位的重要性，外交部今（3）日表示，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正進行中。外交部發言人歐江安表
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