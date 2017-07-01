NOWnews 今日新聞

漢光演習登陸預演陸戰隊小艇翻覆 3人落海昏迷送醫
國軍漢光36號演習13日登場，海軍今（3）日進行聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營小艇翻覆，造成3名陸戰99旅隊員落海昏迷送醫。海軍陸戰隊表示，今（3）日上午於桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時
差不到10公尺險衝出跑道 華航A330降落遇電腦失效
交通部民航局公告，日前 1 架國籍航空公司 A330 機型，降落時發生飛控主電腦 1 、 2 、 3 號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，目前該事件發生原因尚在調查釐清，將要求航空公司針
藍委拚增粉1／網紅時代！國民黨立委臉書沒5萬粉不及格
網路化世代，政治人物經營臉書、Istagam等自媒體成為維持聲量的顯學。但相較於綠營從府院黨到各級民代，在網路上針對相同議題串聯發文，社群操作嫻熟，國民黨方面顯得較為疲弱。立法院國民黨團總召林為洲就有
台灣恢復設立駐關島辦事處 美國館處增至13處
考量台美關係升級為「全球合作夥伴」，以及太平洋戰略地位的重要性，外交部今（3）日表示，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正進行中。外交部發言人歐江安表
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