NOWnews 今日新聞

藍委拚增粉1／網紅時代！國民黨立委臉書沒5萬粉不及格

網路化世代，政治人物經營臉書、Istagam等自媒體成為維持聲量的顯學。但相較於綠營從府院黨到各級民代，在網路上針對相同議題串聯發文，社群操作嫻熟，國民黨方面顯得較為疲弱。立法院國民黨團總召林為洲就有