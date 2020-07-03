節目上演荒謬「情定一生」　沈玉琳和小甜甜險接吻

▲小甜甜（左）和沈玉琳到霞海城隍廟拜拜。（圖／民視提供）

▲蘿拉、（左起）、許得瑋、小甜甜和沈玉琳大啖美食。（圖／民視提供）

民視《玩命街頭》由沈玉琳與助理主持蘿拉，在霞海城隍廟荒謬演出「情定一生」，來賓小甜甜不按腳本衝出去銬住沈玉琳，讓沈玉琳嚇到話都說不清楚。沈玉琳第一次看到來賓如此害怕，笑說今天又是「冤親債主」來節目。2人來到城隍廟出外景，小甜甜為沈玉琳的老婆誠心向城隍夫人祈求管好老公神器「幸福鞋」，不料鞋子一交給沈玉琳時，居然掉到地上，小甜甜一臉驚恐表示：「壞預兆！」還喊說：「芽芽妳要擔心了！」嚇得沈玉琳臉色發綠又慌張。沈玉琳說節目難得邀請到小甜甜，知道她「最近陷入熱戀」，一心想要練習浪漫要粉紅泡泡般的幸福，就與她出任務完成手作蛋糕的心願，小甜甜卻是百般不願意，但被銬在一起也只能跟沈玉琳去完成「全自助DIY烘焙」。可是麵粉攪拌棒不但掉了，沈玉琳還cue小甜甜「起乩」，超好cue的小甜甜真的乩童上身胡言亂語，現場一點都不浪漫。沈玉琳說這一行人「太不搭」，於是邀約小甜甜「誹聞前男友」許得瑋在火鍋店碰面。沈玉琳化身月老從中湊合蘿拉與許得瑋。就連店長也招架不住許得瑋的魅力，沈玉琳趁著店長腦波弱，把店裡CP值最高的海鮮龍王鍋當作遊戲獎勵，一群人遊戲挑戰「怦然心動」。沈玉琳與小甜甜率先挑戰，被問到覺得約會最理想的交通工具？雙方都選B並同時把臉靠近答案版。沒想到版子一抽開，沈玉琳差點親到小甜甜雙唇。沈玉琳驚嚇之餘躲開，肩膀居然不偏不倚擊中小甜甜的下巴，讓小甜甜忍不住大聲哭喊。