《無主之子》孫綻被警察開槍　黃鐙輝無助崩潰爆哭

寫實劇《無主之子》劇中演活越南移工的黃鐙輝及孫綻，將面臨前所未有的大挑戰，除了當在工地不斷搬重物的黑工，還要常常躲避警察查緝，來一場你追我逃的大逃殺，過程驚險又刺激，也讓觀眾深刻體會到黑工的無奈。最後孫綻飾演的阿海，還在逃逸中被警察開槍而倒地，讓黃鐙輝無助得放聲大哭，賺人熱淚。

▲黃鐙輝（左）、孫綻飾演越南移工。（圖 / 民視提供）

▲孫綻（下）被警察槍擊。（圖 / 民視提供）

▲黃鐙輝（左）遇警察帶全家人逃跑。（圖 / 民視提供）

，《無主之子》本週日晚間十點，民視播出。

飾演樂天開朗「移工阿海」的孫綻表示，拍攝當下氣溫很低，但因為演出逃逸外勞所以只有穿短袖上衣，加上在河堤旁邊倒地的時候，地上都是水，非常冰冷，讓他直說「完全體會到瀕臨死亡的感受」，加上因為地上太冰了，讓孫綻身體不由自主的發抖， 為了要演出完全昏過去的狀態，黃鐙輝竟然在等戲的時候，一直抱著他給他溫暖，讓孫綻直呼真的太感動了，前輩竟然這麼溫暖。黃鐙輝表示這一場戲也讓他回想到，有一次騎摩托車沒有戴安全帽，結果被警車開鳴警笛追趕，他說當下不知道為甚麼聽到警笛聲，就很緊張，但下意識只能逃，最後被警察追到了，被問為什麼要逃跑，黃鐙揮回說「你追我就逃啊」， 那時候他十幾歲。讓他想起飾演黑工的他們，警察抓他們，他們下意識就只能跑啊，但他們不是壞人，他們只是想要多賺一點錢讓家裡面過好生活。《無主之子》忠實呈現移工在台灣的故事，劇中越南移工和台灣女子生下的孩子，因為無法取得身分證淪為更底層的黑工