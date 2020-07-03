珉娥秀自殘證據　控被AOA智珉「餵藥、關衣櫃」霸凌10年

前AOA成員珉娥去年五月退團後，讓眾多粉絲震驚與不捨，結果今（3日）珉娥在IG多文爆料，先是上傳被網友罵「滾開」的留言截圖，表示因為家裡問題出來賺錢，話鋒一轉抖出過去10年被成員霸凌，雖然沒指名道姓，但根據線索全網猜測是AOA的智珉，結果智珉發文「小說」，疑似在回嗆珉娥，2人鬧上熱搜，掀起討論。
珉娥被網友罵滾開，她難過表示為了家裡，年紀輕輕就出來賺錢，回憶起爸爸過世時，人在待機室爆哭，某成員卻嫌「破壞氣氛」把她關進衣櫃，坦言「我到現在都忘不了那句話」。珉娥還說，某次跟對方同坐一台車，結果成員給自己吃安定劑與安眠藥，要求她工作要好好完成。
珉娥因為熱愛演藝圈的工作，被欺負也願意忍耐，表示真的不想退出AOA，但因為一個討厭她的人，忍受10年的霸凌，「老實說我最後很想罵回去一次，但我還是放棄了AOA」，不敵欺負於去年退團。她也透露不久前該成員的爸爸過世，心裡不舒服仍到場哀悼，對方一見她就哭著跟自己道歉，心裡的怨恨瞬間化解。
根據珉娥提出的線索，網友指智珉的父親於今年4月過世，認為智珉就是珉娥所說的霸凌者，結果智珉立即在限時動態寫上「小說」，不打自招的行為全網議論紛紛，智珉隨後把該文刪除。珉娥立即上傳自殘照，表示：「小說？這小說也太恐怖了吧。我光是除疤治療就做了3-4次，雖然現在淡很多，但我還是忘不了姐姐呢。」並直接點名智珉，反問她現在是否該提告、索取精神賠償。
珉娥表示今天的爆料只是數十件中的一件，也說常因為智珉的行為多次尋短，要智珉做人不要這樣，會遭天譴，而自己單純想聽她親口道歉，「姐姐讓我受盡折磨，但姐姐卻過得很好」，坦言現在因為家人只能硬撐，希望對方承認錯誤，解開她心裡的疙瘩。而珉娥也喊話網友，如果不喜歡她可以不要關注她，請求酸民放過。
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