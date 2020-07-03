于美人兒女想返歐復學　年砸4百萬「尊重小孩決定」

新冠肺炎疫情嚴峻，許多行業都受到衝擊，于美人有感台灣小農生計陷入危機，今（3）日特地出席活動，呼籲各界應該一起齊心協力幫助小農。于美人表示雖然近年來政府都有在想辦法，但是幫助小農應該是全民運動，「坦白講因為疫情的關係，對農業影響很大。」所以這次特地義氣相挺，擔任第一屆小農總經理，大力推銷台灣優質農產品。除此之外，于美人也透露一雙兒女的復學狀況。
于美人不但特地下鄉關心小農，還精心挑選六龜蘇家果園外銷日本A級「金煌芒果」、聽搖滾樂長大的「搖滾雞元氣雞湯」、網路饕客最愛「漿樣子濃豆乳」、會說話的誠實餅乾「健司餅乾系列」、祖傳三代的秘密工法「蜂巢式蜂蜜」、遵循古法研製的「山頂牧場滴雞精」、空姐變村姑為得「雨來菇」、只取花中花「口袋農園玫瑰粉」人氣職人產品，她笑說平常最愛團購，還會買來送給親戚朋友，於公於私都是支持小農的最佳推廣大使。
于美人一對雙胞胎兒女Max、Mina去年成為大學新鮮人，Max在瑞士洛桑讀飯店管理、女兒Mina則就讀倫敦大學建築系，但全球疫情嚴重，許多在外讀書的遊子都決定暫時休學１年，對此于美人表示她完全尊重小孩意願，「我真的不敢給建議，我也沒有經歷過，不知道自己判斷是不是對的。」但目前確定兒子9月就會重返校園，現在在高級餐廳打工實習，女兒則還在考慮。于美人還笑說，如果兒子休學對她來說更輕鬆，因為2人1年學費和生活費就高達4百萬，並坦言不管兒女會不會回到學校，媽媽永遠會擔心自己的小孩。
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