「甜美主播」性騷擾未成年　嚇到男同學被罵翻

韓國JTBC電視台氣象主播金敏雅（音譯），5月透過政府的YouTube與受疫情影響的人視訊對談，其中她與未成年男同學的對話，遭網友批評是性騷擾，她昨在IG道歉，保證未來言行為更加小心。
金敏雅透過政府影音平台，與一位因疫情在家線上上課的國中生對話，為緩和氣氛不斷開玩笑，甚至說：「你現在正是精力旺盛的時期，你一個人在家都在幹嘛？」男同學笑而不答，金敏雅就問：「你在笑什麼？是跟我想的一樣嗎？」隨後問對方有沒有女朋友，讓男同學不知所措。
網友看完節目，認為金敏雅提問太超過，指她是言語性騷擾，引起不小爭議，金敏雅事隔多月，昨在IG發文道歉，她意識到自己不當言詞，為大家帶來困擾感到抱歉，保證以後發言不會追求刺激，會小心謹慎，也解釋會這麼晚道歉，是因為道歉文要經由節目方審核緣故。
金敏雅長相甜美，除了是JTBC主播，也常上綜藝節目，更曾主持過「英雄聯盟韓國冠軍聯賽（LCK）」，今年2月更因為錄影中途發燒、立即送醫做COVID-19篩檢，引起不小討論。
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