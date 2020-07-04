AOA全員到珉娥家道歉　智珉一度發火問：刀在哪？

前AOA成員珉娥昨一連發8則文章，控訴被前隊友智珉霸凌10年，被她害到罹患憂鬱症多次尋短，演藝路全毀，事發後AOA全員和經紀人到珉娥家把話說開，結果智珉氣沖沖登門，甚至表示對於指控「沒有印象」，但仍向對方道歉，珉娥也因為失控情緒打擾外界感到抱歉。
珉娥清晨再發文，透露AOA全員和經紀人到她家談話，智珉一臉憤怒進門，珉娥無言表示：「這是來道歉的人該有的樣子嗎？」結果2人爭執許久，智珉就問：「刀在哪？只要我死了就可以了吧？」平復情緒才好好坐下對談。
智珉對於珉娥的指控，表示全不記得，也以為今年父親過世時，與珉娥的恩怨已解開，珉娥則表示，10多年的痛苦，不可能一句道歉就釋懷，但現在智珉願意道歉，她念在彼此天上的爸爸，表示願意原諒對方，「不管怎樣已經道歉了，我決定接受」。
智珉道完歉後先行離開，其他成員留下來陪珉娥，她們彼此約定打起精神、不再有不好想法，珉娥也願意接受治療，不讓相同事情再發生，重新振作為未來努力。
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